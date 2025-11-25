Edizione n° 5895

REGIONALI Giannicola De Leonardis fa la storia: per la quinta volta consecutiva eletto consigliere regionale

Con 7.884 preferenze, De Leonardis entra nella rosa dei dieci consiglieri eletti in Capitanata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Foggia // Politica //

In provincia di Foggia non c’è nessuno come lui. Giannicola De Leonardis, 60 anni, esponente di Fratelli d’Italia, conquista per la quinta volta consecutiva un seggio in Consiglio regionale, confermandosi una delle figure politiche più radicate e riconoscibili del territorio.

Con 7.884 preferenze, De Leonardis entra nella rosa dei dieci consiglieri eletti in Capitanata. Per De Leonardis si tratta dell’ennesima conferma di un legame forte con la sua base elettorale: cinque mandati consecutivi sono un traguardo che pochi possono vantare, e che testimonia continuità, riconoscimento e una presenza costante nei processi politici regionali.

Il risultato rafforza ulteriormente la presenza di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, dove il partito continua a crescere in consenso e rappresentanza anche in Capitanata. Per il consigliere foggiano, ora, si apre una nuova fase: continuare il lavoro avviato e rispondere alle aspettative di un elettorato che, ancora una volta, ha deciso di puntare su di lui.

Lo riporta FoggiaToday.it

