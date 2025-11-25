Edizione n° 5895

BALLON D'ESSAI

"FUORI" // Lotte interne e ambizioni personali: così Manfredonia resta fuori dal Consiglio regionale
25 Novembre 2025 - ore  10:06

CALEMBOUR

MANDRIA // Scontro tra auto e mandria nel tarantino: ferita una donna, tre bovini morti
25 Novembre 2025 - ore  10:05

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Santa Maradona Football Club // Juve a Bodo: sfida sotto la neve, fischio d’inizio alle 21 confermato

NEVE Juve a Bodo: sfida sotto la neve, fischio d’inizio alle 21 confermato

La temperatura registra -6 gradi, con una percepita di -12, e sono previsti 5-10 centimetri di neve proprio per l’orario della partita

Juve a Bodo: sfida sotto la neve, fischio d’inizio alle 21 confermato

Juve a Bodo - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Santa Maradona Football Club // Sport //

La Juventus affronta il Bodo Glimt questa sera alle 21 all’Aspmyra Stadion, in Norvegia, nonostante le condizioni meteorologiche proibitive. La temperatura registra -6 gradi, con una percepita di -12, e sono previsti 5-10 centimetri di neve proprio per l’orario della partita. L’arbitro Makkelie ha pronto il pallone rosso in caso di scarsa visibilità.

Il fischio d’inizio serale non è casuale: il regolamento UEFA limita le partite anticipate per ciascuna squadra, e il Bodo Glimt ha già disputato recentemente gare internazionali, oltre al fatto che le tv italiane privilegiano la trasmissione in orario serale.

Per la sfida, Spalletti medita cambi importanti. Rispetto all’1-1 contro la Fiorentina, dovrebbero essere confermati solo Kalulu, Kelly e Koopmeiners in difesa, più Locatelli, Cambiaso e McKennie. Il resto della formazione sarà rivoluzionato: debutto da titolare per Joao Mario e Adzic, rilancio di Perin in porta, Conceiçao sulla trequarti e Lois Openda al centro dell’attacco.

La partita è decisiva: la Juve deve vincere per non compromettere l’accesso agli ottavi di Champions League. La storia recente sotto la neve non sorride ai bianconeri: nel 2010 a Poznan pareggio 1-1 e retrocessione in Europa League, mentre nel 2013 a Istanbul contro il Galatasaray, gara interrotta e poi recuperata con un campo ghiacciato e fangoso, costò la sconfitta e l’eliminazione.

Questa sera, quindi, la Juventus sfida il freddo e la neve con la speranza di invertire la tradizione e consolidare il proprio cammino europeo.

Lo riporta gazzetta.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO