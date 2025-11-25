Juve a Bodo: sfida sotto la neve, fischio d’inizio alle 21 confermato

La Juventus affronta il Bodo Glimt questa sera alle 21 all’Aspmyra Stadion, in Norvegia, nonostante le condizioni meteorologiche proibitive. La temperatura registra -6 gradi, con una percepita di -12, e sono previsti 5-10 centimetri di neve proprio per l’orario della partita. L’arbitro Makkelie ha pronto il pallone rosso in caso di scarsa visibilità.

Il fischio d’inizio serale non è casuale: il regolamento UEFA limita le partite anticipate per ciascuna squadra, e il Bodo Glimt ha già disputato recentemente gare internazionali, oltre al fatto che le tv italiane privilegiano la trasmissione in orario serale.

Per la sfida, Spalletti medita cambi importanti. Rispetto all’1-1 contro la Fiorentina, dovrebbero essere confermati solo Kalulu, Kelly e Koopmeiners in difesa, più Locatelli, Cambiaso e McKennie. Il resto della formazione sarà rivoluzionato: debutto da titolare per Joao Mario e Adzic, rilancio di Perin in porta, Conceiçao sulla trequarti e Lois Openda al centro dell’attacco.

La partita è decisiva: la Juve deve vincere per non compromettere l’accesso agli ottavi di Champions League. La storia recente sotto la neve non sorride ai bianconeri: nel 2010 a Poznan pareggio 1-1 e retrocessione in Europa League, mentre nel 2013 a Istanbul contro il Galatasaray, gara interrotta e poi recuperata con un campo ghiacciato e fangoso, costò la sconfitta e l’eliminazione.

Questa sera, quindi, la Juventus sfida il freddo e la neve con la speranza di invertire la tradizione e consolidare il proprio cammino europeo.

Lo riporta gazzetta.it.