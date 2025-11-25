L’esito delle regionali in Puglia arriva a Manfredonia con un doppio segnale: da un lato la netta affermazione del centrosinistra guidato da Antonio Decaro, dall’altro un astensionismo «che deve preoccuparci a livello cittadino, provinciale e regionale», come sottolinea il sindaco Domenico La Marca.

A Manfredonia, infatti, alle urne per l’elezione del presidente e del Consiglio regionale si è recato appena il 37,52% degli aventi diritto: significa che oltre sei elettori su dieci sono rimasti a casa.

«Il primo dato da non sottovalutare e che ci deve preoccupare – spiega La Marca – è l’astensionismo che a Manfredonia ha superato il 60%. È un segnale preoccupante perché ci dice che si è creato un divario tra la politica e i cittadini. Vince l’indifferenza e la delega: che siano gli altri a scegliere per me, non mi interessa. Questo ci interroga sul lavoro da fare: dobbiamo continuare a lavorare e fare di più nell’ascolto, nel confronto, nella partecipazione».

Se sul fronte della partecipazione il dato è in forte calo, sul piano politico il centrosinistra regge l’urto della sfiducia generale e, in Capitanata, consolida le proprie posizioni. Nella circoscrizione di Foggia la coalizione di Antonio Decaro si attesta al 68,6%, mentre il centrodestra di Luigi Lobuono si ferma al 30,7%. All’interno del campo progressista il Partito Democratico è di gran lunga la lista più votata: 53.311 preferenze, pari al 27,7%, risultando il primo partito della provincia.

È lo stesso sindaco a leggere così il verdetto delle urne: «Il voto e i numeri sanciscono in città la tenuta di un centrosinistra, con l’affermazione di un PD che risulta confermare il suo primato come partito più suffragato». Un risultato in linea con il quadro provinciale, dove i democratici guidano la coalizione che ha spinto Decaro verso la presidenza della Regione.

Per La Marca, l’elezione di Antonio Decaro alla guida della Puglia è anche una chance per rafforzare il rapporto tra Regione e territori: «Decaro è l’uomo giusto per la Puglia, un governatore che saprà guardare con attenzione a tutti i sindaci e al territorio. Sono sicuro che ci aiuterà ad avvicinare la politica ai cittadini e aiuterà la Puglia ad essere più forte».

Nel complesso regionale, le elezioni del 23 e 24 novembre hanno registrato un’affluenza al 41,83%, in forte calo rispetto alla tornata del 2020, confermando il tema dell’astensionismo come dato strutturale e non episodico.

«Mettere in discussione la maggioranza sarebbe da sciocchi»

Alla domanda se il risultato delle regionali possa avere ripercussioni sulla stabilità dell’amministrazione comunale, La Marca esclude scosse a Palazzo di Città: «Non penso che ci saranno conseguenze per la maggioranza. Sarebbe da sciocchi mettere in discussione o in pericolo una maggioranza che, con impegno e responsabilità, sta lavorando ogni giorno per ricostruire, uscire dal piano di riequilibrio e farci tornare alla normalità».

Il sindaco rivendica il lavoro in corso: «Stiamo rispondendo alle emergenze e avviando percorsi. Sicuramente le forze politiche non sono riuscite a convergere su un nominativo (per il Consiglio regionale, ndr), ma penso che questo sia anche democrazia: fa parte del confronto politico».

Tra le note dolenti, La Marca non nasconde il rammarico per l’assenza di manfredoniani eletti in Consiglio regionale: «Sono sicuramente dispiaciuto che non ci sia nessuno dei nostri concittadini in Consiglio regionale, ma sono sicuro – e mi auspico – che i nuovi consiglieri saranno attenti anche alla nostra città».

Da qui il ringraziamento a chi si è messo in gioco: «Ringrazio tutti i nostri concittadini candidati che in questi mesi, con impegno, hanno tenuto viva in città l’attenzione su temi strategici per lo sviluppo della nostra Puglia. Un ringraziamento particolare va a Paolo Campo per il supporto dato alla nostra amministrazione in questo primo anno e per il lavoro svolto in questi anni al servizio della nostra città e del nostro territorio provinciale».

Il dato di Manfredonia si inserisce in un quadro territoriale segnato da una partecipazione molto bassa: in provincia di Foggia l’affluenza si ferma al 38,61%, in calo di oltre 14 punti rispetto al 2020. «Ci interroga sul lavoro da fare. Dobbiamo continuare a lavorare, fare di più nell’ascolto, nel confronto con i cittadini, nella partecipazione», conclude il sindaco di Manfredonia.