Anni di lotte intestine, avidità, ricerca del potere personale, totale assenza di programmazione. Una presenza politica che emerge solo negli ultimi mesi pre campagna elettorale (o evento).

Una maggioranza costruita su “mille” candidati diversi, pochi dati concreti e un fiume di parole. Un’unità fallace, un puzzle incollato alla meglio con pezzi incompatibili.

Da qui, la scelta di legarsi al più forte nella speranza di ottenere qualcosa, continuando a diramare note illusorie (probabilmente non credevano neanche loro in quello che dicevano).

E così, Manfredonia resta fuori dal Consiglio regionale pugliese.

Principale ruolo in essere? Quello dei porta-voti ai cd “capi-bastoni” (metaforicamente parlando, naturalmente).

Il nuovo Consiglio regionale della Puglia per la legislatura 2025-2030 è ormai definito.

La maggioranza che sostiene il presidente Antonio Decaro può contare su 29 seggi, a cui si aggiunge il voto del governatore, mentre all’opposizione vanno 20 posti più il seggio “di diritto” del candidato presidente sconfitto Luigi Lobuono: in Aula il centrodestra si presenterà quindi con 21 componenti complessivi.

Il campo che fa riferimento a Decaro si articola in quattro liste: Partito democratico, “Decaro Presidente”, “Per la Puglia” e Movimento 5 Stelle. Il Pd resta la colonna portante con 14 consiglieri, guidati dal barese Francesco Paolicelli – ancora una volta il più votato in assoluto – e con conferme di peso come quelle di Raffaele Piemontese e dell’ex presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. Accanto ai dem, però, le tre liste civiche e il M5S ridisegnano il volto della maggioranza, portando in via Gentile molti volti nuovi e un significativo ricambio generazionale.

Decaro Presidente, i sette eletti

La civica del governatore conquista 7 seggi. Nel collegio di Bari il più votato è Felice Spaccavento, medico molfettese, che entra in Consiglio con 9.764 preferenze. Dalla Bat arriva Nicola Rutigliano (2.972 voti), mentre la provincia di Foggia elegge due consiglieri: Graziamaria Starace, forte di 7.738 consensi, e Giulio Scapato con 3.929 voti. A rappresentare Brindisi ci sarà Tommaso Gioia (3.956 preferenze), per Lecce entra Silvia Miglietta, che si ferma a 5.940 voti, e per Taranto siederà in Aula Giuseppe Fischetti con 4.737 preferenze personali. Una squadra politicamente eterogenea, costruita da Decaro pescando in larga parte dalla società civile.

Per la Puglia, quattro nomi “pesanti”

La lista “Per la Puglia” si aggiudica 4 seggi, tutti con risultati oltre quota diecimila. Nel Barese viene confermato Saverio Tammacco, il più votato del gruppo con 11.031 preferenze. Nella Bat entra Ruggiero Passero, che ne raccoglie 10.030. Dal Foggiano arriva Antonio Tutolo con 10.240 voti, mentre il Salento conferma Sebastiano Leo, che supera gli 11mila consensi (11.871). Un gruppo che unisce amministratori di lungo corso e figure radicate nei territori, destinato a pesare non poco negli equilibri della nuova maggioranza.

M5S, quattro seggi in quattro province

Il Movimento 5 Stelle porta in Consiglio 4 consiglieri, distribuiti su altrettante province. A Bari viene eletta Maria La Ghezza con 4.993 preferenze; a Foggia si conferma Rosa Barone, che ottiene 4.317 voti. Nel Leccese entra Cristian Casili, il più votato tra i pentastellati con 7.798 consensi, mentre la rappresentanza ionica è affidata ad Annagrazia Angolano, eletta a Taranto con 3.823 preferenze.

Opposizione, Fratelli d’Italia guida il fronte del no

Sul fronte opposto la coalizione di centrodestra porta in Aula 20 consiglieri, cui si aggiunge il seggio di Lobuono. A fare la parte del leone è Fratelli d’Italia, che con 11 eletti si conferma primo partito dell’opposizione. Nel collegio di Bari viene eletto Tommaso Scatigna con 11.961 preferenze. La Bat esprime due consiglieri: Tonia Spina (4.630 voti) e Andrea Ferri (4.549).

Dal Foggiano arrivano Nicola Gatta, forte di 10.273 consensi, e Gianni De Leonardis con 7.884 voti. La provincia di Brindisi elegge Luigi Caroli (9.872 preferenze) e Antonio Scianaro (3.984 voti). Nel Salento Fratelli d’Italia schiera due nomi di peso: Paolo Pagliaro, che con 30.339 preferenze è il più votato dell’intera opposizione, e Dino Basile, che ne raccoglie 17.748. Taranto, infine, porta in Aula Renato Perrini (15.419 voti) e Giampaolo Vietri con 6.238 preferenze.

A completare il quadro dell’opposizione ci saranno i consiglieri eletti nelle liste di Forza Italia e Lega – complessivamente 9 seggi – che con Fratelli d’Italia e con Lobuono andranno a comporre una pattuglia di 21 componenti.

Numeri alla mano, il nuovo Consiglio regionale della Puglia nasce con una maggioranza larga ma anche con un’opposizione numericamente e politicamente consistente. Le oltre trentamila preferenze di alcune figure di punta e la presenza di molti amministratori locali segnalano un forte radicamento territoriale: la partita ora si sposta dall’aritmetica dei seggi alla capacità del nuovo Parlamento pugliese di tradurre quel consenso in leggi e scelte di governo per i prossimi cinque anni.

Il nuovo Consiglio Regionale della Puglia

Lista PD 14: Paolicelli, Vaccarella, Pagano, Ciliento, De Santis, Vurchio, Mattarelli, Lettori, Piemontese, Falcone, Minerva, Capone, Pentassuglia, Borraccino.

Lista Decaro Presidente 7: Spaccavento, Rutigliano, Gioia, Starace, Scapato, Miglietta, Fischetti.

Lista M5S 4: La Ghezza, Barone, Casili, Angolano.

Lista Per la Puglia 4: Tammacco, Passero, Tutolo, Leo.

Lista FdI 11: Scatigna, Spina, Ferri, Caroli, Scianaro, Gatta, De Leonardis, Pagliaro, Basile, Perrini, Vietri.

Lista Forza Italia 5: Minuto, Lanotte, Dell’Erba, Mazzotta, Di Cuia.

Lista Lega 4: Romito, Cera, De Blasi, Scalera.

Decaro e Lobuono