A cura di Claudio Castriotta

Manfredonia – Ci sono mattine che restano impresse nella memoria, come quelle trascorse al Centro Cesarano, accanto alla dottoressa Chiara Troiso, a oltre 22 anni dalla sua scomparsa. La sua è stata una vita vissuta all’insegna del sacrificio e del sorriso, una vita in cui l’amore per il proprio lavoro superava ogni definizione professionale. Per lei, essere medico non era un semplice mestiere: era una missione, un impegno quotidiano di ricerca, cura e presenza accanto ai bambini con disabilità.

La dottoressa Troiso brillava negli occhi dei suoi piccoli pazienti. Le sue mani erano guidate dall’empatia, dal cuore, da una dolcezza che pochi sanno avere. Con loro, con i più fragili, aveva un modo speciale di stare al mondo: offriva attenzione, ascolto, comprensione.

Il suo era un dono raro.

Eppure, di fronte a tanta dedizione, il mondo continua a mostrare il lato più oscuro. Le violenze e le crudeltà compiute contro persone indifese raccontano una realtà dura, a cui è impossibile abituarsi. Chi si macchia di simili atti – e chi li giustifica con il silenzio – porta con sé una responsabilità che nasce alla radice, proprio come l’albero che affonda nella terra.

Sono comportamenti che rivelano un’inciviltà crescente, un’arroganza vuota, quella di chi si nasconde dietro un’apparenza di “perbene” mentre semina violenza. È facile sputare a terra o lanciare un sasso e poi nascondere la mano: si vive così, da “scarafaggi”, quando manca il coraggio della verità.

Chi invece convive ogni giorno con la disabilità conosce bene il valore della fatica. Ogni passo, ogni gesto, ogni progresso è una conquista. Per molti di noi, sensibili a questo mondo, queste persone sono angeli in mezzo ai demoni, testimoni silenziosi di un’umanità che resiste.

Ed è proprio la speranza a legare tutto questo. La stessa speranza che, negli anni ’70, la dottoressa Chiara Troiso portò nel nostro territorio con la sua visione lungimirante, con la sua cultura aperta e con la sua straordinaria umanità.

Troiso era una donna capace di comprendere il senso profondo dell’esistenza, un equilibrio raro tra concretezza e spiritualità. Fu l’artefice di un sogno, quello del “Dopo di noi”, un progetto che ancora oggi continua a parlare attraverso le sue parole incise sulla lastra di marmo al Centro di Riabilitazione Motorio Cesarano.

Un insegnamento che rimarrà per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.