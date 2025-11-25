Edizione n° 5895

REGIONALI Napoleone Cera festeggia l’elezione in Consiglio regionale

La sua elezione consolida il peso politico del territorio nel nuovo scenario regionale

Napoleone Cera festeggia l’elezione in Consiglio regionale

25 Novembre 2025
Capitanata // Gargano //

FOGGIA – «Ce l’abbiamo fatta». Con queste parole, cariche di emozione e riconoscenza, Napoleone Cera ha commentato la sua elezione al Consiglio Regionale della Puglia, al termine di una delle campagne elettorali più intense e partecipate degli ultimi anni. Il primo sentimento, racconta, è uno soltanto: gratitudine.

Cera ha voluto ringraziare uno per uno quanti lo hanno sostenuto: chi ha creduto in lui sin dall’inizio, chi ha camminato al suo fianco nei momenti più complessi, chi ha donato un messaggio, un consiglio, un incoraggiamento, anche nei giorni in cui il traguardo sembrava più lontano. «Questa non è solo la mia vittoria – ha dichiarato – è la vittoria di una terra che vuole contare, di una provincia che non accetta più di essere messa da parte, di una comunità che ha deciso di alzare la testa».

Nel suo messaggio post-vittoria, il neo consigliere ha tracciato anche le priorità del lavoro che porterà in Regione:

  • sanità da restituire pienamente ai cittadini come diritto e non come ostacolo;
  • agricoltura da tutelare e valorizzare, dopo anni di difficoltà e battaglie;
  • infrastrutture, lavoro e giovani come assi portanti di un rilancio necessario;
  • la difesa della speranza di chi vive in questa terra e chiede di non essere dimenticato.

«Entrerò in Consiglio con umiltà, determinazione e responsabilità», ha aggiunto, sottolineando come il mandato sia percepito non solo come un successo personale, ma come un impegno collettivo. A conclusione del suo intervento, Cera ha definito quella di oggi «una giornata di festa», ma ha già lo sguardo rivolto al futuro: «Da domani si ricomincia a lavorare. Con più forza, più coraggio e più cuore. Avanti insieme, sempre».

La sua elezione consolida il peso politico del territorio nel nuovo scenario regionale e conferma la capacità di mobilitazione di una comunità che, come lui stesso ha ricordato, «non si arrende e pretende ascolto». 

LASCIA UN COMMENTO