Il Partito Democratico di Manfredonia si conferma prima forza politica della città e rivendica con soddisfazione il risultato uscito dalle urne, che contribuisce in modo significativo all’affermazione del PD regionale e alla netta vittoria di Antonio Decaro alla Presidenza della Puglia.

In una nota il circolo cittadino ringrazia «i 5.500 manfredoniani che hanno scelto il Partito Democratico», ricordando che «un elettore su tre ha rinnovato la fiducia nel nostro progetto politico». Un consenso definito «sincero e profondo, prima ancora che formale», che per i dem rappresenta allo stesso tempo un riconoscimento per il lavoro svolto e una responsabilità ulteriore in vista della nuova stagione politica che si apre.

Al centro del messaggio del PD c’è anche il ringraziamento a Paolo Campo, storico riferimento del partito in città e in provincia. «Nonostante gli oltre 3.000 voti di preferenza raccolti a Manfredonia – si legge nella dichiarazione – non ottiene la riconferma in Consiglio regionale. Ma il valore della sua esperienza, delle sue competenze e dell’etica con cui ha servito la nostra comunità resteranno un punto di riferimento imprescindibile per il percorso che il PD cittadino continuerà a portare avanti». Una sottolineatura che, nelle intenzioni dei democratici, vuole tenere insieme il dato politico e quello umano, ribadendo il ruolo di Campo come risorsa per la comunità e per il partito.

Forte del proprio primato, il Partito Democratico di Manfredonia guarda ora alla nuova fase con «rinnovato slancio». Le priorità non mancano: «Dobbiamo consolidare l’onda lunga del buon governo del centrosinistra – afferma ancora il PD – che in questi anni ha reso la Puglia una delle realtà più dinamiche del Paese, ma soprattutto lavorare per ricucire il rapporto con i tanti cittadini che non hanno partecipato al voto».

Proprio il tema dell’astensionismo viene indicato come uno dei nodi principali da affrontare. «L’astensionismo resta una ferita aperta della nostra democrazia – è la riflessione dei dem sipontini –. Non possiamo accontentarci di essere il primo partito in una città dove una larga parte degli aventi diritto sceglie di non esprimersi. La partecipazione non è un dettaglio, ma il cuore stesso della vita democratica». Da qui l’impegno a costruire percorsi di ascolto, confronto e coinvolgimento, a partire dai quartieri e dai luoghi in cui la distanza tra cittadini e istituzioni è più evidente.

«Riportare le persone alla partecipazione attiva – prosegue la nota – sarà una delle priorità del nostro lavoro nei prossimi mesi. Vogliamo un PD aperto, inclusivo, capace di parlare alle fragilità e alle energie migliori della città, di raccogliere domande e trasformarle in proposte concrete». L’obiettivo dichiarato è quello di «continuare a costruire una comunità più giusta, inclusiva e capace di futuro, a partire da Manfredonia», facendo leva sul ruolo del partito come «presidio democratico e sociale» sul territorio.

Nel solco di questa impostazione, i democratici annunciano infine una fase di lavoro programmatico che coinvolgerà amministratori, iscritti, associazioni e mondo del lavoro: tavoli tematici su welfare, giovani, sviluppo economico e transizione ecologica, con l’obiettivo di trasformare il risultato elettorale in un’agenda concreta di interventi. «Solo se le persone vedranno effetti reali sulla qualità della vita – è la convinzione del partito – potremo spezzare il circolo vizioso della sfiducia e dell’astensione. Il voto è un momento fondamentale, ma la politica non può esaurirsi in una campagna elettorale: deve stare ogni giorno dentro i problemi e le speranze della nostra comunità».

Il messaggio si chiude con la conferma dell’impegno del PD cittadino a mantenere un rapporto costante con la comunità: «Il PD di Manfredonia c’è – conclude la dichiarazione – con responsabilità e determinazione. Il risultato elettorale ci incoraggia, ma non ci esime dal dovere di essere all’altezza delle aspettative di chi ci ha scelto e di chi, magari, potrà sceglierci domani. È su questo terreno che ci misureremo, giorno dopo giorno».

