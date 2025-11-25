Paolo Dell’Erba domina in Forza Italia: riconfermato consigliere regionale

Paolo Dell’Erba sarà nuovamente consigliere regionale. Il coordinatore provinciale di Forza Italia viene riconfermato per la seconda volta consecutiva, anche stavolta tra i banchi dell’opposizione. Una vittoria netta, costruita soprattutto nel suo fortino politico: Apricena, che si conferma ancora una volta il cuore pulsante del suo consenso.

Un risultato maturato con largo anticipo sullo scrutinio, in una tornata elettorale che per lui si è rivelata meno complessa rispetto al 2020, quando fu eletto con la lista “La Puglia Domani”, a sostegno dell’allora candidato presidente Raffaele Fitto, superando anche l’attuale senatrice Anna Maria Fallucchi.

Questa volta, nonostante il margine di vantaggio generale del centrosinistra rispetto al centrodestra, Dell’Erba ha potuto contare su una base solida e fedele, confermando la sua figura di riferimento in Capitanata per il partito di Tajani. Ad Apricena, dove l’imprenditore del settore lapideo è storicamente radicato, la festa è scattata già ieri in serata: applausi, abbracci e una lunga scia di messaggi di sostegno hanno accompagnato l’annuncio della sua rielezione.

Per Dell’Erba si apre ora un nuovo mandato, tra continuità politica, rappresentanza territoriale e l’obiettivo dichiarato di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia nella provincia di Foggia.

Lo riporta FoggiaToday.it