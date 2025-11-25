Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia. In Capitanata il Partito Democratico si conferma prima forza politica, con il 27,74% dei consensi e 53.311 voti. Un risultato che si inserisce in un quadro in cui, a livello regionale, si registra un calo generale dell’affluenza, ma con una partecipazione definita “importante” nella provincia di Foggia.

Nella sola Capitanata Decaro raccoglie 137.246 voti, pari a oltre il 68%. Sul fronte delle preferenze al Consiglio regionale, il PD elegge due consiglieri: Raffaele Piemontese, che supera la soglia delle 30 mila preferenze (30.273 voti), e Rossella Falcone, che si attesta oltre quota 10 mila (10.615).

Significativi anche i risultati degli altri candidati democratici della provincia di Foggia:

Maria Teresa Fiore: 7.882 preferenze

Teresa Cicolella: 6.644 preferenze

Enzo Quaranta: 6.038 preferenze

Paolo Campo: 5.299 preferenze

Mariella Romano: 1.431 preferenze

Per il segretario provinciale del PD, Pierpaolo d’Arienzo, il voto esprime “una comunità politica che ha lavorato unita, con serietà e determinazione” e un segnale chiaro sui bisogni del territorio: “I cittadini chiedono competenza, stabilità e visione”.

Secondo d’Arienzo, il PD torna a essere il primo partito in Capitanata perché “ha saputo ascoltare i territori, esprime una squadra di amministratori credibili e ha costruito un progetto di sviluppo che parla al futuro della nostra provincia”.

Il segretario ringrazia i candidati per una campagna condotta “tra chilometri percorsi, incontri, piazze, emozioni, difficoltà e speranze”, sottolineando come abbiano “messo il territorio davanti a tutto” e reso il partito “più credibile, più largo, più vero”.

Da oggi, conclude d’Arienzo, per il PD in Capitanata si apre “una nuova stagione, più forte e più unita”, con l’impegno a lavorare insieme al presidente Decaro sulle priorità indicate: sanità, infrastrutture, lavoro, cultura, sicurezza e opportunità per i giovani.