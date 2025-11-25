Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia. In Capitanata il Partito Democratico si conferma prima forza politica, con il 27,74% dei consensi e 53.311 voti. Un risultato che si inserisce in un quadro in cui, a livello regionale, si registra un calo generale dell’affluenza, ma con una partecipazione definita “importante” nella provincia di Foggia.
Nella sola Capitanata Decaro raccoglie 137.246 voti, pari a oltre il 68%. Sul fronte delle preferenze al Consiglio regionale, il PD elegge due consiglieri: Raffaele Piemontese, che supera la soglia delle 30 mila preferenze (30.273 voti), e Rossella Falcone, che si attesta oltre quota 10 mila (10.615).
Significativi anche i risultati degli altri candidati democratici della provincia di Foggia:
-
Maria Teresa Fiore: 7.882 preferenze
-
Teresa Cicolella: 6.644 preferenze
-
Enzo Quaranta: 6.038 preferenze
-
Paolo Campo: 5.299 preferenze
-
Mariella Romano: 1.431 preferenze
Per il segretario provinciale del PD, Pierpaolo d’Arienzo, il voto esprime “una comunità politica che ha lavorato unita, con serietà e determinazione” e un segnale chiaro sui bisogni del territorio: “I cittadini chiedono competenza, stabilità e visione”.
Secondo d’Arienzo, il PD torna a essere il primo partito in Capitanata perché “ha saputo ascoltare i territori, esprime una squadra di amministratori credibili e ha costruito un progetto di sviluppo che parla al futuro della nostra provincia”.
Il segretario ringrazia i candidati per una campagna condotta “tra chilometri percorsi, incontri, piazze, emozioni, difficoltà e speranze”, sottolineando come abbiano “messo il territorio davanti a tutto” e reso il partito “più credibile, più largo, più vero”.
Da oggi, conclude d’Arienzo, per il PD in Capitanata si apre “una nuova stagione, più forte e più unita”, con l’impegno a lavorare insieme al presidente Decaro sulle priorità indicate: sanità, infrastrutture, lavoro, cultura, sicurezza e opportunità per i giovani.
2 commenti su "Piemontese supera i 30mila voti, Falcone oltre quota 10mila: trionfo PD in provincia di Foggia"
A tutti i manfredoniani: adesso andate con il cappello in mano a Monte a chiedere favore.
Per il PD di Manfredonia: fate cadere La Marca, togliamoci dalle scatole il primo dei montanari che in questa tornata elettorale si è comportato da Ponzio Pilato.
A tutti i manfredoniani: Il PD e Campo era senza concorrenti, senza nessuno candidato di Molo 21 o Progetto Popolare. Starace in AVS? Una scappata di casa che conta e contava e conterà niente. Campo ha preso più voti a questo giro che nel 2020 (Campo, prese solo 2000 voti e rotti, contro i 3000 di adesso a Manfredonia).
Nel 2024, ha vinto La Marca, ostacolato e ‘schifato’ dal PD fino all’ultimo alle comunali. Un segnale che l’aria era cambiata e che il potere di decidere ‘vita e morte’ della politica locale del PD era stato intaccato. E’ stato colto dal PD locale? No, perché sono immersi nell’arroganza di Campo.
Chi ha perso, ieri (alle comunali) come oggi alle regionali e’ il PD di Manfredonia. Senza fare i piagnoni sui montanari. Fra un pò sara colpa degli alieni o i reptiliani. Ha perso che perche e’ un offerta politica pessima, scaduta e in decomposizione. Tempo di tornare per le strade a sentire e aprire bene le orecchie.