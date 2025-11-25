Puglia, esclusione eccellente: Vendola e Avs fuori dal Consiglio regionale

Nichi Vendola e Antonio Decaro - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

Nonostante le 9.698 preferenze complessive, di cui 6.624 solo nella città di Bari, Nichi Vendola resta fuori dal nuovo Consiglio regionale della Puglia. L’ex presidente della Regione e leader di Alleanza Verdi e Sinistra è la grande esclusione di questa tornata elettorale.

A determinare il mancato ingresso non è il risultato personale, ma la percentuale ottenuta dalla lista Avs: poco sopra il 4%, comunque insufficiente secondo la legge elettorale, che calcola la soglia non sui voti della coalizione ma su quelli riportati dal candidato presidente. Un meccanismo che priva Avs del seggio necessario per l’elezione di Vendola.

Nel nuovo assetto dell’assemblea, la maggioranza di centrosinistra guidata da Antonio Decaro ottiene 29 seggi, oltre a quello spettante al presidente. A trainare è il Partito Democratico, che conquista 14 seggi, seguito dalla lista “Decaro Presidente” con 7 seggi, da Per la Puglia con 4 e dal Movimento 5 Stelle che ne ottiene altri 4.

L’opposizione potrà contare su 20 seggi, più quello del candidato presidente Luigi Lobuono. La distribuzione premia Fratelli d’Italia con 11 seggi, Forza Italia con 5 e la Lega con 4.

Lo riporta ansa.it.