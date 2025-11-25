Edizione n° 5895

Home // Manfredonia // Raffaele Fatone: “Astensionismo e rinnovamento: il messaggio che non possiamo ignorare”

ASTENSIONISMO Raffaele Fatone: “Astensionismo e rinnovamento: il messaggio che non possiamo ignorare”

Il dato negativo registrato a Manfredonia, che non sarà rappresentata nel prossimo Consiglio Regionale, non deve essere minimizzato

Raffaele Fatone: "Astensionismo e rinnovamento: il messaggio che non possiamo ignorare"

L'ing. Raffaele Fatone - Fonte Immagine: Facebook, Raffaele Fatone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

È vero: il vero vincitore di questa elezione è stato, ancora una volta, l’astensionismo. Ma questo non deve in alcun modo diventare una scusante; al contrario, è un’aggravante, un ulteriore segnale di quanto la politica venga oggi percepita come distante: distante dalle persone, sempre più sfiduciate, e soprattutto dai giovani, che non riescono più a riconoscersi in un progetto comune e credibile.

Il dato negativo registrato a Manfredonia, che non sarà rappresentata nel prossimo Consiglio Regionale, non deve essere minimizzato. Anzi, impone una profonda riflessione e una necessaria correzione di rotta, soprattutto se si vuole davvero ricostruire partecipazione e fiducia. Questo potrà accadere solo tornando a parlare alla gente e aprendo concretamente la strada a un vero ricambio generazionale. Ciò significa accettare anche qualche inevitabile errore e dare spazio reale, non solo a parole, a nuove energie e nuove competenze, senza continuare a conservare e difendere posizioni e poltrone che ormai servono a ben poco.

In un quadro provinciale caratterizzato da alti e bassi, emerge invece con forza un risultato significativo in un territorio che, pur non essendo tra i maggiori centri della provincia, oggi assume un ruolo centrale: Vieste. Evidentemente, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti , attuale Presidente della Provincia, è riuscita non solo a consolidare la città come importante meta turistica, ma anche a trasformarla in un punto di riferimento politico. Questo dimostra che un lavoro svolto con attenzione alle esigenze e alle richieste della gente può portare risultati importanti e concreti.
Ne sono testimonianza l’elezione di Graziamaria Starace (che ho avuto modo di conoscere negli ultimi mesi: una vera forza della natura), candidata nella lista De Caro, e di Rossella Falcone, candidata nella lista PD, entrambe già assessori della squadra amministrativa di Nobiletti.

Felice per la ri-elezione dell’amica Rosa Barone, a cui oltre a porgere i miei più sinceri auguri affinché possa proseguire l’ottimo lavoro avviato nel solco della precedente legislatura, sia con determinazione valore aggiunto delle concrete esigenze dei GT della nostra provincia.
Un ultimo messaggio lo rivolgo al giovane Gianluca Totaro per il suo sorprendente risultato, che dimostra quanto la determinazione e la capacità di stare tra la gente possano diventare strumenti fondamentali per raggiungere traguardi importani, con questo risultato il futuro è tutto dalla tua parte. Lo scrive l’ing. Raffaele Fatone, presidente di Manfredonia Futura.

Nota a cura di Raffaele Fatone.

