Regionali 2025, come ha votato Foggia: dominio del Pd, exploit personale di Piemontese

FOGGIA – L’esito delle votazioni nelle 147 sezioni del comune di Foggia conferma – pur nel quadro di un’affluenza in picchiata – alcune tendenze già emerse a livello provinciale e regionale. Nel capoluogo dauno, dove si sono recati alle urne 48.654 elettori su oltre 118mila aventi diritto (pari al 41,22%, sedici punti in meno rispetto alle Comunali 2023), le urne consegnano un quadro politico con alcune certezze, nuove conferme e qualche sorpresa.

Decaro sfonda anche nel capoluogo

Il candidato presidente Antonio Decaro ottiene una vittoria netta: 32.925 voti, pari al 69,36%, dato superiore alla già ampia media regionale. Distante Luigi Lobuono, fermo al 29,61% con 14.055 preferenze. Marginali le performance di Sabino Mangano (0,54%) e Ada Donno (0,50%).

Pd primo partito, Fratelli d’Italia resta traino del centrodestra

Il Partito Democratico si conferma la forza più votata in città, totalizzando 10.328 voti, pari al 23%: un balzo di dieci punti rispetto alle Amministrative di due anni fa. Parte del consenso potrebbe derivare dall’assenza, in questa tornata, delle liste “Con” e “Tempi Nuovi”, che nel 2023 avevano raccolto complessivamente oltre il 16%.

Tiene il Movimento 5 Stelle, che cresce leggermente e raggiunge il 13,23%, confermandosi la terza forza della coalizione progressista.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia rimane il partito più performante, mentre prosegue il calo di Forza Italia, sempre più marginale. Segna un piccolo recupero la Lega, che nel 2023 con la lista “Prima Foggia” non aveva superato il 4%.

Tra le liste civiche a sostegno di Decaro, “Decaro Presidente” raggiunge un significativo 11,88%, superando Popolari e Per la Puglia. Avs si attesta al 4%.

Piemontese re delle preferenze: 7642 voti solo in città

Sul fronte dei candidati, il dato più rilevante è la vittoria schiacciante di Raffaele Piemontese, che a Foggia raccoglie 7642 preferenze, confermando un radicamento consolidato.

Il “ticket” provinciale produce effetti anche nel capoluogo: la viestana Rossella Falcone ottiene 1744 voti, mentre Teresa Cicolella (Cerignola) ne raccoglie 1220.

Molto bene i foggiani Giulio Scapato (2254 voti nella lista Decaro Presidente) e Rosa Barone (2571 in M5S), entrambi capaci di concentrare in città oltre la metà dei propri consensi complessivi.

Cusmai non sfonda a Foggia: il vantaggio su Tutolo non basta

Delude invece il risultato di Rosario Cusmai: i suoi 2073 voti cittadini rappresentano appena il 22,5% del totale. Pur superando Tutolo a Foggia, il distacco di 691 voti non è sufficiente a colmare l’enorme quota di preferenze che l’ex sindaco di Lucera ha conquistato nei Comuni della provincia.

Cera batte Splendido, Montrone sorpresa del centrodestra

Non brilla Massimiliano Splendido, che si ferma a 1868 voti, venendo superato nel “derby” leghista da Napoleone Cera, capace di costruire il proprio successo soprattutto fuori dal capoluogo (a Foggia prende solo 257 voti).

Sorpresa invece Rita Montrone, che nel centrodestra supera Giannicola De Leonardis, complice anche il ticket con lo stesso De Leonardis e con Nicola Gatta. Il consigliere uscente non va oltre un terzo delle sue preferenze totali nel capoluogo.

Gli altri foggiani

Clemente raccoglie 2024 voti , insufficienti per tornare in Consiglio.

raccoglie , insufficienti per tornare in Consiglio. Angiola supera quota 1500 .

supera quota . In Avs , De Sabato ottiene 1156 preferenze .

, ottiene . Pasquale Cataneo resta sotto le mille preferenze: penalizzato anche dal marcato declino di Forza Italia, che non riesce più a trainare il voto cittadino.

