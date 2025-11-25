MANFREDONIA – All’indomani delle elezioni regionali in Puglia, Maria Teresa Fabrizio, esponente di Fratelli d’Italia Manfredonia, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dal partito in Capitanata, senza tuttavia nascondere la preoccupazione per il forte calo dell’affluenza alle urne.

Fabrizio apre il suo intervento con un sentito ringraziamento al gruppo che l’ha affiancata in queste settimane di campagna elettorale: «Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, con dedizione e passione, hanno sostenuto Fratelli d’Italia, contribuendo all’elezione di due rappresentanti autorevoli della Capitanata, Giannicola De Leonardis e Nicola Gatta, in una competizione particolarmente difficile», afferma.

“Astensione altissima: un segnale che non può essere ignorato”

L’analisi del voto porta però a una riflessione più profonda, con un dato che Fabrizio definisce «impossibile da ignorare»:

«Registriamo un -14% di affluenza rispetto al 2020. Un dato che dovrebbe far rabbrividire tutta la politica pugliese. Le vittorie sono amare quando la democrazia non si presenta alle urne con convinzione». Per l’esponente di FdI, si tratta di un campanello d’allarme che riguarda indistintamente tutte le forze politiche: «Su questo aspetto abbiamo tutti qualcosa da recriminare, nessuno può davvero proclamarsi vincitore».

“Orgogliosa di un risultato frutto di lavoro e sacrificio”

Nonostante il contesto complesso, Fabrizio esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dal candidato da lei sostenuto:

«Sono felice e orgogliosa che il candidato consigliere che ho convintamente supportato sia riuscito in un’impresa titanica, frutto del lavoro e del sacrificio di tanti». La Capitanata porta a casa un risultato significativo: dieci consiglieri regionali eletti, appartenenti sia alla maggioranza che all’opposizione.

«Mi auguro che tutti, senza distinzione politica, lavorino con impegno e in sinergia per il bene del nostro territorio. Rappresentano un quinto dell’intero Consiglio Regionale: la comunità si aspetta risultati concreti e significativi».

In un passaggio istituzionale, Fabrizio rivolge anche un augurio al nuovo presidente della Regione: «Un augurio al presidente Antonio Decaro: possa lavorare al meglio nell’interesse di tutti i cittadini pugliesi».

Nella sua analisi finale, l’esponente di Fratelli d’Italia si sofferma sul dato locale: «Manfredonia conquista un’ottima posizione, aumentando sensibilmente le percentuali di consenso e contribuendo al risultato regionale: FdI diventa il secondo partito in Puglia e il primo del centrodestra». Un risultato che, secondo Fabrizio, può rappresentare un punto di svolta: «Questo risultato può diventare un trampolino di lancio per costruire il futuro politico di una destra unita in città. Manfredonia vive oggi una frammentazione che penalizza l’intera comunità, che invece desidera ritrovare coesione e solidità».

“Avanti con impegno, responsabilità e una visione condivisa”. Il messaggio finale è di sprone e fiducia: «Avanti così: con impegno, responsabilità e una visione condivisa».