Le urne di Manfredonia consegnano un quadro chiaro: Paolo Campo si ferma a 3.062 voti di preferenza, un risultato robusto – migliore rispetto al 2020 – ma insufficiente per garantirgli il terzo viaggio a Bari. Nel derby interno al Partito Democratico provinciale pesano le cifre molto elevate degli altri big, a partire da Raffaele Piemontese, che a Manfredonia raccoglie 1.699 preferenze e conferma il proprio ruolo di riferimento del centrosinistra foggiano.

Accanto a loro, le buone performance di Rossella Falcone (476 voti) e Maria Fiore (433) completano il quadro di un PD competitivo sul territorio, ma profondamente rimescolato negli equilibri interni.

Il dato di Campo: tanta Manfredonia, poca trazione provinciale

Paolo Campo, già due volte sindaco della città e consigliere regionale uscente, arriva a questa competizione con un profilo politico solido. Le 3.062 preferenze raccolte nella sua città testimoniano come il legame con la comunità sipontina resti forte, ma al tempo stesso confermano che la spinta locale non è bastata a compensare la concorrenza provinciale.

Se si considera il totale delle preferenze del PD a Manfredonia (5.670 voti tra Campo, Piemontese, Falcone e Fiore), il consigliere uscente resta primo per distacco, ma l’avanzata di Piemontese ridisegna in parte il tradizionale equilibrio cittadino.

Piemontese, il “motore” del voto dem

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e figura chiave dell’area foggiana del PD, conferma ancora una volta la propria forza elettorale. I 1.699 voti conquistati a Manfredonia dimostrano la capacità di attrarre consenso anche al di fuori del capoluogo e consolidano la sua posizione come uno dei leader provinciali più influenti.

Le 476 preferenze per Falcone e le 433 per Fiore completano un mosaico in cui Manfredonia si conferma un bacino decisivo per l’elezione dei democratici.

Totaro, Palumbo, Cusmai e Starace: il voto “diffuso” nell’area progressista

Accanto al PD, l’area progressista registra un voto ampio e articolato:

Gianluca Totaro (M5S) ottiene 1.253 voti, forte del suo lavoro su sanità, rifiuti e servizi pubblici.

Palumbo raccoglie 1.214 preferenze, poco sotto Totaro.

Giuseppe Cusmai supera quota mille con 1.165 voti.

Innocenza Starace (AVS) raggiunge 432 preferenze, dopo una campagna dedicata ai temi ambientali, alla crisi idrica e al diritto alla salute.

Sommando i loro risultati, emerge un panorama equilibrato: Totaro, Palumbo e Cusmai raccolgono ciascuno circa un terzo del totale, mentre Starace intercetta un elettorato più specifico ma ben radicato.

Il centrodestra: Galli davanti a tutti, ma la concorrenza interna pesa

Nel centrodestra, il più votato è Ugo Galli con 2.114 voti di preferenza. Già candidato sindaco nel 2024, Galli capitalizza il suo lavoro politico e civico degli ultimi anni.

Seguono:

Rinaldi (FdI) con 838 voti

De Leonardis con 542 preferenze

Gino Gatta, consigliere regionale uscente, con 431 voti

Completano il quadro i due candidati di Noi Moderati, entrambi manfredoniani:

Trotta con 272 voti

Nenna con 194 voti

Il totale delle preferenze dell’area centrodestra–Noi Moderati supera i 4.300 voti, con Galli che da solo sfiora il 48% del blocco.

Manfredonia laboratorio degli equilibri provinciali

Incrociando tutti i numeri, Manfredonia si conferma un terreno decisivo per gli equilibri politici della Capitanata:

Il PD schiera una squadra ricca di nomi forti e raccoglie risultati importanti.

M5S e AVS mostrano di saper parlare a specifici segmenti dell’elettorato, soprattutto su sanità e ambiente.

Il centrodestra conferma la centralità del proprio candidato locale, con un voto che premia la radicazione sul territorio.

Che cosa significa il risultato per Campo e per la città

Le 3.062 preferenze rappresentano per Paolo Campo un segnale chiaro: il radicamento resta profondo, ma il contesto politico provinciale è mutato e la competizione interna al PD è oggi molto più serrata.

Per la città, invece, emerge una fotografia di pluralismo politico: il centrosinistra resta dominante, ma cresce anche la capacità di espressione delle forze alternative, rendendo la rappresentanza sipontina più articolata e competitiva. In sintesi, il “campo” è ancora ampio, ma non è più un monocolore. E una parte importante del futuro politico della Capitanata continua a passare per Manfredonia.