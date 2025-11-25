Edizione n° 5895

Risultati regionali: un quadro stabile, ma la vera sfida è il futuro politico

Le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania hanno confermato un quadro politico nazionale sostanzialmente invariato

Risultati regionali: un quadro stabile, ma la vera sfida è il futuro politico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Le elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania hanno confermato un quadro politico nazionale sostanzialmente invariato, ma evidenziano le sfide che attendono i partiti in vista delle Politiche del 2027. Il vero banco di prova sarà il referendum sulla giustizia, considerato uno spartiacque della legislatura, che potrebbe incidere in modo decisivo sugli equilibri futuri.

I risultati mostrano un’Italia divisa in territori di consenso consolidato, dove l’astensionismo crescente segnala la scomparsa del voto di opinione e rafforza il consenso elettorale di appartenenza. Il quesito sulla separazione delle carriere giudiziarie potrebbe scardinare la logica dei blocchi e offrire una linea di tendenza politica per le prossime consultazioni. Per questo motivo, il centrodestra punta a celebrare il referendum entro la metà di marzo, confidando nella vittoria del «Sì».

Il voto ha confermato i timori di Giorgia Meloni: in Campania e Puglia, il distacco dal centrosinistra non è solo un segnale di deficit di classe dirigente nel Sud, ma proietta sul futuro voto nazionale il rischio di maggioranze risicate o di un pareggio, minacciando il bipolarismo. Meloni ha sollecitato anche il centrosinistra a confrontarsi sul tema e chiesto un nuovo sistema elettorale che assicuri stabilità, come formalizzato dall’appello di Giovanni Donzelli.

All’interno della coalizione di centrodestra, i risultati hanno effetti sui singoli partiti: la vittoria in Veneto, ad esempio, rafforza la posizione della Lega e apre la strada a future candidature alla presidenza della Lombardia. Sebbene il risultato di Alberto Stefani rifletta il traino di Luca Zaia e metta in luce le difficoltà del progetto di Lega nazionale nelle regioni del Sud, gli equilibri della coalizione restano intatti, con una leadership di Meloni non messa in discussione da tre anni.

Il centrosinistra, invece, deve ancora costruire una alternativa credibile di governo, nonostante il partito della premier abbia raggiunto un nuovo massimo storico di consenso (31,6%). Le vere sfide saranno il referendum sulla giustizia e l’esame parlamentare della riforma elettorale. La gestione di questi passaggi, insieme alla conduzione dei conti pubblici e alle relazioni internazionali, determinerà buona parte della stabilità politica del futuro governo, qualunque sia il premier.

Lo riporta corriere.it.

