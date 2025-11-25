San Giovanni Rotondo, si dimette la maggioranza del Consiglio: avviata la procedura di scioglimento

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Colpo di scena nella vita amministrativa della città: nove consiglieri comunali hanno presentato dimissioni contestuali e irrevocabili, determinando di fatto l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

Nel pomeriggio del 25 novembre 2025, alle ore 18:13, i consiglieri Pasquale Chindamo, Matteo Masciale, Michele Crisetti, Roberto Cappucci, Giuseppe Mangiacotti, Francesca Limosani, Lorenzo Bertani, Floriana Natale e Pasquale Viscio – tutti eletti alle amministrative del 24 giugno 2024 – hanno depositato presso il protocollo dell’Ente un documento congiunto che sancisce la loro uscita immediata dall’assemblea cittadina.

Le motivazioni e il riferimento normativo

Nel testo indirizzato al sindaco e al segretario comunale, i firmatari richiamano l’articolo 141, comma 1, lettera b, n. 3 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), norma che prevede lo scioglimento del Consiglio nel caso in cui venga meno il numero minimo di consiglieri per dimissioni contestuali “della metà più uno” degli eletti.

Con le nove firme apposte in calce – tutte riportate nel documento – la maggioranza dell’organo consiliare risulta quindi decaduta.

Un atto politico diretto e immediato

Le dimissioni, dichiarate come «irrevocabili» e «contestuali», producono effetto immediato, senza necessità di ulteriori passaggi interni. Il Comune è così costretto ad avviare l’iter che porterà allo scioglimento del Consiglio e all’arrivo di un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni.

Uno scenario che apre interrogativi sul futuro amministrativo

La decisione dei nove consiglieri rappresenta un gesto politico di forte impatto, le cui motivazioni – non esplicitate nel documento – saranno oggetto di valutazioni nelle prossime ore. Il provvedimento segna di fatto la fine anticipata della consiliatura avviata poco più di un anno fa e apre ora la strada a una fase di gestione commissariale.

Resta da capire quali saranno le reazioni del sindaco, delle forze politiche coinvolte e dei cittadini, chiamati nuovamente a misurarsi con un repentino cambio di scenario nella guida amministrativa di San Giovanni Rotondo.