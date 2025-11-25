Serie B: Coda regala la vittoria alla Samp che lascia l’ultimo posto

La Sampdoria torna a sorridere in classifica grazie a un rigore trasformato da Gianluca Coda, che decide il posticipo di Serie B contro la Juve Stabia. Il 1-0 permette ai blucerchiati di conquistare la seconda vittoria stagionale, a quasi due mesi dal successo contro il Pescara, e di lasciare finalmente l’ultimo posto, portandosi terz’ultimi con 10 punti, davanti a Spezia e Pescara. Amara la serata per la Juve Stabia, ferma a 17 punti e al momento fuori dalla zona playoff.

La prima frazione è povera di emozioni: i tecnici Gregucci e Foti confermano Coda-Cherubini come tandem d’attacco nel 3-5-2, mentre la Juve Stabia punta a consolidare il sesto posto con Gabrielloni e Candellone in avanti. Candellone prova a sorprendere al 20’ con un destro potente da fuori area, respinto da Ghidotti, mentre la Samp risponde al 25’ con un cross di Depaoli che sorprendentemente sbatte sulla traversa.

La svolta arriva a inizio ripresa: Vulikic cade in area dopo un contatto con Ruggero, l’arbitro Zufferli, richiamato dal VAR, concede il rigore. Il difensore campano, già ammonito, viene espulso, lasciando la Juve Stabia in dieci uomini. Dal dischetto Coda non sbaglia, spiazzando Confente e regalando il vantaggio alla Samp.

Gli ospiti provano a reagire, ma il colpo di testa di Candellone è centrale e debole. La Samp ha l’occasione per raddoppiare, ma Coda e il subentrato Pafundi, al rientro dopo 40 giorni di infortunio, non trovano la porta. Nel lungo recupero, la Juve Stabia non riesce a cambiare il risultato: i tre punti vanno ai blucerchiati, che respirano finalmente in classifica.

Lo riporta gazzetta.it.