Edizione n° 5896

25 Novembre 2025 - ore  10:06

25 Novembre 2025 - ore  11:57

CRONACA Thailandia, donna si sveglia nella bara poco prima di essere cremata

Il video, diffuso dallo stesso tempio, mostra i momenti in cui il personale si accorge dei movimenti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Novembre 2025
Cronaca // Primo piano //

In Thailandia una scena inattesa ha sconvolto il personale del tempio Wat Rat Prakhong Tham, nella provincia di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok. Una donna, creduta morta dalla sua stessa famiglia, ha iniziato a muoversi all’interno della bara poco prima della cremazione.

La donna era stata trasportata sul retro di un pick-up, distesa in una bara bianca, quando ha mosso lievemente braccia e testa, lasciando tutti senza parole. Il video, diffuso dallo stesso tempio, mostra i momenti in cui il personale si accorge dei movimenti, bloccando subito le procedure.

Secondo quanto riferito dal fratello, la donna era stata costretta a letto per circa due anni. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate e aveva smesso di rispondere. Convinto che fosse deceduta, l’uomo aveva dato il consenso per la cremazione.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

