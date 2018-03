Scoperta targa dedicata a Melissa Bassi

Di:



(ANSA) – BRINDISI, 25 DIC – Una targa realizzata da un giovane artista di Brindisi e dedicata a Melissa Bassi, la studentessa morta nell'attentato del 19 maggio scorso davanti all'Istituto Morvillo Falcone, è stata affissa sul muro perimetrale della scuola nei pressi del luogo in cui vi fu l'esplosione. E' la dedica di un cittadino che ha voluto che il nome di Melissa restasse scolpito nel marmo. La targa ritrae il volto di una giovane donna. E' stata realizzata da Marco Piliego ed è circondata da girasoli

