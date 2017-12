Natale a Manfredonia con mare bagni e Babbo Natale alla Cunzaria (FOTO)

MANFREDONIA, 25 DICEMBRE 2017. LOCALITA' CUNZARIA (PH MICHELE IONATA)

Manfredonia, 25 dicembre 2017. NATALE con bagni mare e Babbo Natale a Manfredonia, alla “Cunzaria” in località Acqua di Cristo. Un gruppo di cittadini, frequentanti il luogo, si sono presentati stamani sul posto, per un brindisi augurale per il Santo Natale. fotogallery Michele Ionata













Redazione StatoQuotidiano.it

