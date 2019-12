Estorsione a imprenditore, Riesame rivaluterà posizione 23enne foggiano

Roma. “Deve pertanto convenirsi con il ricorrente che la ricostruzione fornita dal Tribunale in merito alla partecipazione del Nardella all’estorsione consumata in danno di (..), smentisce il contenuto dell’ordinanza genetica e sembra porsi in contrasto con le emergenze indiziarie e in particolare con l’individuazione fotografica del Nardella. Per queste considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla motivazione in ordine all’estorsione in danno del (..) e il rinvio al Tribunale per nuovo esame sul punto“.

Così la Cassazione sul ricorso presentato dal legale di Adelio Pio Nardella, Foggia 29.02.1996, contro un’ordinanza del giugno 2019 del Tribunale di Bari.

L’OPERAZIONE DELLA MOBILE

Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari sezione del riesame aveva rigettato la richiesta presentata nell’interesse di Adelio Pio Nardella e per l’effetto ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del maggio 2019, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza per avere partecipato a due estorsioni aggravate in danno di altrettanti imprenditori del luogo (..) poste in essere con metodo mafioso e al fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, denominata “Società Foggiana” qualificabile come “frangia della Sacra Corona Unita”, nonchè del reato di detenzione di materiale esplodente da utilizzare per un atto intimidatorio.

Contro il citato provvedimento ricorre il Nardella tramite il suo difensore.