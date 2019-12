Foggia, “Materiale esplodente per festa di compleanno”: nuovo esame per Stanchi

. ”La censura relativa all’aggravante è connessa alla fondatezza della prospettazione accusatoria, ma deve convenirsi con il ricorrente che dal tenore del provvedimento impugnato, o consentano di ipotizzare una sua contiguità all’associazione di stampo mafioso, sì da giustificare la prospettazione accusatoria della finalità della detenzione agli scopi dell’associazione”.

Annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari sezione per il riesame delle misura cautelari personali, per un nuovo esame.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con provvedimento di recente pubblicazione, in seguito al vaglio del ricorso proposto da Ciro Stanchi, Foggia 14.12.1973, contro un’ordinanza del giugno 2019 del Tribunale della Libertà di Bari che aveva rigettato la richiesta presentata nell’interesse dell’imputato, per l’effetto confermando l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari del maggio 2019, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione di materiale esplodente da utilizzare per un atto intimidatorio, aggravato dal fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, denominata “Società Foggiana”.

L’OPERAZIONE DEL MAGGIO 2019

Contro il provvedimento, Ciro Stanchi – tramite il suo difensore – aveva presentato ricorso in Cassazione.

“Il ricorrente lamenta, in particolare, che il compendio indiziario è costituito da un’unica conversazione registrata in cui Stanchi afferma che deve andare a prendere “le cipolle e due fuochi” da portare ad altro soggetto; la difesa aveva dimostrato che si trattava di fuochi pirotecnici da consegnare ad un amico dell’indagato che avrebbe festeggiato il 28 febbraio 2019 il diciottesimo compleanno; il tribunale ha condiviso la prospettazione accusatoria che si trattasse di materiale esplosivo destinato ad essere utilizzato in attentati estorsivi e ha ipotizzato che l’indagato abbia potuto effettuare un secondo acquisto di fuochi pirotecnici per partecipare ai festeggiamenti, così introducendo nell’iter argomentativo un’ipotesi del tutto sganciata dalle emergenze processuali, mentre gli indizi dovrebbero essere gravi precisi e concordanti e non possono consistere in congetture”.

La Cassazione ha ritenuto “fondato” il ricorso.

“Deve rilevarsi che la connessione operata dal tribunale tra le due diverse conversazioni risulta suggestiva ma non appare fondata su dati indiziari specifici, né adeguatamente motivata e, in assenza di ulteriori elementi di fatto, non consente di ipotizzare che il materiale prelevato da Stanchi fosse costituito da esplosivi di potenzialità micidiale destinati ad essere utilizzati in attentati estorsivi nell’ambito delle attività illecite del sodalizio criminoso operante sul territorio”.