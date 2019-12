Giuseppe Fabrizio “La mia speranza più grande? Qualcosa da dare a Manfredonia”

Manfredonia – Qualcosa da dare a Manfredonia. Ecco la speranza più grande nutrita dal giovane direttore d’orchestra a cui proprio Manfredonia ha dato i natali, Giuseppe Fabrizio.

Un’eccellenza nel suo campo oggi: a soli 28 anni è docente di pianoforte presso l’Accademia Musicale Pescarese, Giuseppe Fabrizio ormai da quattro anni è chiamato a dirigere il concerto di Natale al Marrucino, teatro di Chieti di tradizione bicentenaria, in un rapporto “nato tutto da una stima reciproca” come racconta Fabrizio che dice del Marrucino: “È un bell’ambiente ed è stato bello cominciare questo percorso lì dove sono cresciuto”.

Il giovane direttore conta, inoltre, tra le sue esperienze, anche collaborazioni con l’Orchestra Maggio Musicale Fiorentino, Teatro dell’Opera di Roma, il MusicaRivaFestival, la Süddeutscher Rundfunk – Stuttgart, la Washington D.C. Youth Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Musicale pescarese, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese e molte altre.

Trasferitosi a Pescara con la sua famiglia per motivi legati al lavoro del padre – che oggi gli fa da agente – Giuseppe Fabrizio racconta così gli esordi della sua passione per la musica “Una mattina, da bambino,vidi un concerto del Maestro Riccardo Muti al teatro La Scala che suscitò in me meraviglia e stupore. Ne parlai con i miei genitori. E all’età di 6 anni cominciai gli studi di pianoforte”.

Il giovane direttore si è, quindi, laureato in pianoforte e in musica da camera con Lode.

Ha cominciato a studiare direzione d’orchestra quando aveva 14 anni ed ha esordito all’età di 16. “E l’inizio è stato piuttosto casuale” racconta “Suonavo il pianoforte in una masterclass per direttori d’orchestra. Il Maestro mi invitò a dirigere, ma io non avevo mai visto una partitura d’orchestra”.

In realtà la partitura poi gli risultò molto chiara, la prova andò bene e a Fabrizio fu consigliato proprio di cominciare a studiare direzione d’orchestra.

Eppure commenta così il suo percorso, con tono umile e pacato “Sono stato fortunato ad incontrare persone che hanno creduto in me, per esempio Sergio Rendine, uno dei più grandi compositori italiani. Lui ha creduto in me, ho imparato moltissimo non solo dal punto di vista musicale”.

Giuseppe Fabrizio trascorre ora parte della sua vita anche a Vienna, dove studia presso l’Università di tale città, la più prestigiosa al mondo, alla sequela del maestro Johannes Wildner, direttore d’orchestra austriaco, professore di direzione ed ex violinista della Filarmonica di Vienna, e, per Fabrizio “una grande guida e fonte di spunti di riflessione”.

Studiare direzione d’orchestra in genere significa sicuramente apprendere delle tecniche gestuali, ma, per il giovane direttore manfredoniano “soprattutto, sviluppare un pensiero musicale. Più questo è profondo e maturo e più si riesce a creare un’armonia con l’orchestra. Questo processo di maturazione avviene anche affrontando lo studio della letteratura, della filosofia, della poesia, della pittura, dell’arte in generale”.

E Fabrizio ama particolarmente la letteratura: si considera un estimatore di Dostoevskij e del suo pensiero secondo cui la bellezza salverà il mondo. Il suo richiamo va, in particolare, a “Le notti bianche” dell’autore russo in cui il protagonista è uno scrittore solitario che vagava nella notte per le vie di San Pietroburgo alla ricerca di un incontro che suscitasse in lui un’emozione, perché così è stato per lui nell’incontro con l’orchestra. “Ho considerato che questa suscitava in me emozioni e vi intravedevo possibilità espressive nettamente superiori a quelle che mi dava il pianoforte”.

Studiare direzione d’orchestra, per Giuseppe Fabrizio, ha comportato uno studio ‘matto e disperatissimo’, come nella definizione di memoria leopardiana espressa dal giovane direttore. Uno studio che ha toccato ambiti quali l’armonia, la composizione oltre alla pura tecnica direttoriale. E che ha portato nuovi incontri: “Sono stato per tre anni all’Accademia di Imola dove ho conosciuto il Maestro Marco Boni, bravissimo docente e splendida persona, direttore onorario dell’orchestra da camera del Concertgebouw di Amsterdam. Ed è tra i maestri che hanno segnato il mio percorso”.

E poi Fabrizio nella sua esperienza a Vienna ha avuto modo di conoscere maestri come Mariss Jansons, nel suo ultimo concerto a Vienna prima della sua scomparsa; Manfred Honeck, Riccardo Muti, per fare solo alcuni nomi.

E, ancora, ogni anno Giuseppe Fabrizio frequenta diverse masterclass internazionali con maestri del calibro di Michail Jurowsky (Russia), Martin Sieghart, Günter Neuhold (Austria) ed è sempre stato scelto tra i migliori direttori.

Di grande respiro sono i suoi progetti per il futuro. Anche se espressi anche questi sempre con tono umile e pacato: “Ci sono dei contatti con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese che si dovrebbero concretizzare a breve. Un concerto da fare presso il conservatorio di Pescara per cui ringrazio il direttore Alfonso Patriarca, per il 12 marzo 2020”.

Un evento, quest’ultimo, che riguarderà le celebrazioni del 250esimo dalla nascita di Beethoven e a cui prenderà parte la pianista Leonora Armellini, una delle migliori giovani pianiste italiane.

immagine in allegato al testo (DI)

Insomma, una vita incentrata sulla musica. La musica che è capace di rendere migliori le persone, che nobilita gli animi e che rende più profonda e, forse, più vera ed immediata la comunicazione. “Mezzo di espressione per comunicare quello che avevo dentro, ciò che pensavo” per Giuseppe Fabrizio che racconta “Quando ero davanti ad un pianoforte superavo la mia timidezza perché riuscivo ad essere me stesso”.

Perché la musica fa bene a prescindere. E può portare benefici a chiunque e in qualunque campo. “Quello che posso portare io è un minimo” sottolinea Fabrizio “spero di portare gioia. Ma sono solo un veicolo. Cerco solo di trasmettere e di comprendere il messaggio ultimo nella musica di grandi autori come Mozart o Beethoven e altri”.

E allora ecco il grande desiderio che è anche il grande rammarico del giovane musicista che Manfredonia ha visto nascere: “Ho sempre sperato di realizzare e dare qualcosa a Manfredonia. So che la situazione culturale, riguardo ai concerti, è pressoché inesistente. Non vedo grandi progetti. Ma questo riguarda a grandi linee tutto il Sud. So che ci sono tanti ragazzi talentuosi che, però, sono costretti ad andare almeno al Nord Italia per affermarsi.

Io mi sono messo a disposizione per Manfredonia, però ho incontrato sempre grandi ostacoli”.

La musica è anche ascolto. Il lavoro d’orchestra ancor di più: questo richiede un attento atteggiamento di ascolto perché si possa raggiungere un’esecuzione che dia l’idea dell’armonia. E questo vale anche nella società per Giuseppe Fabrizio: “Se non si capiscono i bisogni dell’altro, non si riuscirà mai a raggiungere una perfetta armonia in un concerto. Bisogna imparare ad ascoltarsi, a sapere quando è il momento di farsi da parte per costruire una società migliore che sappia dare spazio anche a chi ha meno fiato da spendere”.

Daniela Iannuzzi