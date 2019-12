Manfredonia. Esondazione di fogna anche a Natale

. QUELLO della fogna affiorante su Viale Miramare che si riversa nel mare sottostante è spettacolo orrido ormai frequente a Manfredonia.

Che si è purtroppo ripetuto anche a Natale. Uno sconcio amplificato dalla bella mattinata piena di sole caldo e luminoso che ha richiamato la gente a passeggiare su quello che è uno dei luoghi più suggestivi e spettacolari di Manfredonia. Gente che si è trovata di fronte a quello spettacolo indecente.

NUMEROSE le chiamate alla Guardia costiera, alla Polizia locale e alle Guardie ambientali Civilis e in particolare a Giuseppe Marasco, il difensore della città dalle azioni deturpatrici del territorio, che sono intervenute per constatare l’ennesima tracimazione dei liquami di fogna dai tombini della condotta fognaria di Viale Miramare. Che non hanno potuto far altro che constatare il fattaccio, prendere nota dei commenti che si possono immaginare di che tenore fossero e chiamare l’Acquedotto pugliese responsabile della gestione delle condotte fognarie cittadine.

INSOMMA il solito tran-tran che si ripete da anni senza che mai si sia intervenuto risolutivamente a eliminare uno sconcio che alla grave minaccia all’igiene e alla salute pubblica, adombra immeritatamente l’immagine di una città che proprio in questi giorni di festività natalizie sta cercando di risollevare, grazie all’iniziativa di un gruppo di volenterosi concittadini, l’umore e la vitalità di una città portata colpevolmente, come noto, ad uno stato di depressione economica e sociale. Uno sforzo apprezzato anche da tanti forestieri che hanno gradito il benvenuto con scintillanti addobbi luminosi e attrazioni varie spettacolari, enogastronomiche e commerciali (molto interesse ha suscitato la lotteria dell’epifania con ricchi premi in palio). Un “Amore di Natale” sul quale piomba l’esondazione della fogna a rompere l’incantesimo.

DELLA QUESTIONE si è occupato il commissario straordinario al comune di Manfredonia, Vittorio Piscitelli, che ha richiamato l’AQP sollecitandola a risolvere la questione. Sono state condotte delle indagini e avviati degli interventi. I guasti al sistema fognario cittadino vengono da molto lontano e non sono stati mai affrontati come si doveva. Oltre alla obsolescenza della condotta cittadina, è stato accertato l’allaccio abusivo di non pochi condomini. “Stiamo seguendo il problema per cercare di azzeralo” è il proposito espresso dal commissario straordinario. Nel frattempo…

Mic. Ap.