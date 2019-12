Manfredonia, “Via Maddalena. La vostra frustrazione anche sugli stendini: vergognatevi”

Ancora atti di inciviltà a Manfredonia, nelle ore notturne, causati probabilmente da un gruppo di giovani del luogo. Di seguito una lettera testimonianza denuncia inviata a StatoQuotidiano da una lettrice.

IL TESTO

“Non bastavano gli alberi di lucette posizionati in diversi punti della città. E neppure il presepe di cartapesta realizzato in Piazza del Popolo. Adesso anche su degli stendini, banalissimi e comunissimi stendini, dovete sfogare rabbia e frustrazione. Manfredonia, 25 dicembre 2019. Via Maddalena, ore 3 circa del mattino. Un gruppo di (ad occhio e croce) ventenni passa davanti ad un’abitazione situata a pianterreno. Accanto alla porta d’ingresso dell’abitazione, al muro, è appoggiato uno stendino di plastica (chiuso) che richiama l’attenzione di uno dei ragazzi in evidente stato di alterazione.

Nel giro di pochi istanti lo stendino è tra le mani del ragazzo che lo solleva e lo agita in aria tra urla e schiamazzi. Furto, questo si chiama furto. Non contento, percorsi pochi metri esibendo l’oggetto come un trofeo, al fine di marcare ulteriormente l’eroicità del gesto compiuto, con violenza, scaglia lo stendino a terra.

Lo stendino si spacca ed i suoi pezzi restano sparsi lungo la via. Picco massimo di esaltazione da parte del giovane che soddisfatto si appresta a raggiungere i suoi compagni.

Ed io mi chiedo cosa siamo diventati. Mi chiedo se sia normale a vent’anni (ma pure a trenta o a quaranta) provare piacere nel danneggiare, rovinare. Istintivamente mi verrebbe da paragonarvi a delle bestie. Ma poi mi fermo e rifletto sul fatto che persino una bestia, se ne avesse facoltà, proverebbe disgusto davanti alle vostre sciocche azioni. Vergognatevi almeno un po’, dai. È Natale”, conclude la lettrice.