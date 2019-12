Natale. Papa: Cristo sia luce per i bambini vittime della guerra

. Lancia un appello per la pace in Siria, in Terra Santa, Ucraina e Repubblica Democratica del Congo, per le crisi in Libano e Venezuela, per chi è perseguitato per la fede e per chi deve “emigrare nella speranza di una vita sicura”.

fonte https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-12/papa-francesco-messaggio-natale-urbi-orbi-luce-pace-giustizia.html