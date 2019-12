Â«Signore,Â da chi andremo?Â Tu hai parole di vita eternaÂ Â»Â 

Il tempo di Natale è propizio al raccoglimento e alla meditazione del mistero dell’Incarnazione. Dio si è fatto uomo : Egli viene per noi, per riscattarci e condurci sul cammino della Salvezza. Per amore nostro, Cristo viene sulla terra, già disposto a offrirsi in sacrificio sulla croce. Egli ritorna nella sua pienezza, nell’ostia, a ogni consacrazione e si offre come nutrimento.

Nel presepe, come nell’ostia consacrata, Gesù è presente in modo infinitamente umile ; inerme, disposto a ogni sacrificio, purché in noi rinasca l’amore. Gesù è divenuto un piccolo bimbo nel presepe anche per spirito di obbedienza al Padre : in tal modo, Egli ci mostra l’esempio dell’umiltà.

Per procedere sul cammino della santità, è necessario abbandonarsi alla volontà di Dio, accettare di lasciarsi trasformare, e divenire così un docile strumento a servizio del Bene. Domandiamo alla Vergine Maria di far crescere in noi le virtù di umiltà e di obbedienza, per avvicinarci ogni giorno di più al Padre eterno.

L’équipe di « Vangelo del Giorno » (sezione italiana di evangelizo.org)

Carla, Isabella, suor Raphaëlle