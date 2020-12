I Simboli di Natale VI (Natale 2020 ricco di amore con tanti regali e attenzioni)

Natale 2020 ricco di amore con tanti regali e attenzioni. Se guardiamo queste festività a 360 gradi, possiamo riscontrare alcuni aspetti positivi come fratellanza e campanilismo.

Domanda di Stato: Devo inviare una richiesta a Babbo Natale. Tu cosa hai chiesto?

Risposte:

La tranquillità e serenità a tutti.

Serenità

Che il mio Amministratore sia sempre così bravo 😇

Di non prendere il covid

Salute, Serenità e lavoro

Salute soldi e … vizi

Serenità, salute per i miei….e che questa pandemia finisca quanto prima…

Tanta salute x tutti

Forse chiedo molto… Una vecchiaia serena e con problemi problemi che si risolvano subito.

Che tutto passi in fretta e che possiamo tornare ad incontrarci ed ad abbracciare le persone care. Buone Feste a tutti👏👏

La salute

Ho chiesto solo un Dom Perignon, una cassetta di caki, un cestino di mbriachell (corbezzoli) e mezzo chilo di pettole calde.

Andare in pensione… 🤣🤣🤣

Non chiedo niente a nessuno, men che meno a Babbo Natale… 😁🤷🏻‍♂

Tanta felicità

Serenità, salute, tolleranza, comprensione per tutti. Buon Natale!

Ritornare alla normalità

La salute x tutti…

Niente!

Una carezza di mia madre …

2021 riscatto, ed una nuova alba per la nostra città

Trovare un nuovo lavoro che non attinente ai pacchi

Che superiamo al meglio questo brutto periodo, sinceramente

Vuoi saperlo davvero ?

La salute

Salute ed un incarico da almeno 10.000€.

Pace e salute

Niente regali solo salute e che ne usciamo subito da questa pandemia.

Chiedo (spero)che non si ripeta il ritornello che Manfredonia é amante dei forestieri con (sarcasmo) perché sono proprio i forestieri che amano questa città molto ma molto di più di come i manfredoniani (non tutti) danneggiano questa bellissima città insomma tutti più civili per il futuro di Manfredonia

soldi 💰 🤣

3 cose importanti… 1 La fine della pandemia perché per me che la vivo in prima persona in corsia d’ospedale posso affermare che è davvero atroce e infame per tutta la gente; 2 tutele in più per le donne vittime di stalking che spesso finiscono per femminicidio; 3 un sorriso in più sulla bocca di tutti.

Di poterci riabbracciare

Il vaccino buono

Solo roba spirituale.

Più soldi alla sanità soprattutto agli infermieri 🤣👍🏻

Che passi sta pandemia.

È una domanda a me?

🤔non ho ancora scritto

😊 meno guai per tutti, una vita meno frenetica,per potersi dedicare a ciò che conta.

😞una macchina amministrativa e sanitaria che funzioni .più lavoro e prosperità ( più pilu per tutti🤓🤞🏻😉!!!

P.s. caro Babbo Natale ti chiedo fai stare sempre in salute e ricchezza gli AMICI MIEI.

Che faccia un incantesimo per eliminare il virus

Che finisca questo brutto periodo

L’abbonamento annuale a stato quotidiano. 😂 Auguri

Il Rinascimento.

Non te lo posso dire se no non mi porta il dono

Isole Maldive. Auguri

Che Finisca questo Benedetto Virus sia più Fratellanza. 🙏❤😇

Nulla

Poiché nonostante tutto, mi ritengo fortunato, non faccio richieste personali. Chiedo un Mondo migliore e soprattutto, una Manfredonia migliore, con meno disuguaglianza, meno persone che soffrono di poverta, solitudine e salute. Infine chiedo soprattutto per le generazione future, un Mondo migliore, con tanta serenità, lavoro, salute, per tutti e soprattutto, meno cattiveria e più rispetto. Ho fatto queste richieste, perché sono preoccupato del futuro, non per me, ma per i nostri posteri. Ti ringrazio per questa possibilità. Auguro un sereno Natale.

Ho chiesto beh regali e i miei nipotini. Bei regali

Te lo dico dopo

Di stare bene.

Sapessi, Penso che il desiderio di grandi e piccini quest’anno è che finisca presto questa pandemia

Di farmi abbracciare i miei nipotini.

Che la follia collettiva finisca e che il virus abbia voglia di abbandonarci perché noi umani ci uniamo contro un unico comune nemico invisibile

Il vaccino 💉

La possibilità di riabbracciarci

Che il 2021 sparisca completamente il virus covid !!

… che questo governo sia più responsabile bei confronti del popolo italiano

Comunque come tutti gli anni chiedo serenità e salute

Una bottiglia di donPapa, perché se non si può aggiustare questo 2020 però si può brindare alla faccia sua che se ne va…

Farei prima a dirti quello che non ho chiesto…

Tanti soldi 😀😀😀😀

Na cosa di soldi 💰

Tanti soldi , sopratutto dopo questo periodo per noi che siamo stati, siamo e saremo ancora fermi…😢… ma prima di tutto la salute…

Niente, quest’anno Babbo natale non ha soldini!

La salute e la serenità

È meglio che non te lo dico

Salute e serenità per tutti🥰

La salute e la pace per tutti gli uomini

Vincere un gratta e vinci di un milione di euro

Chiedo che tutti quelli che hanno bisogno stiamo bene…. Auguri a tutti….

Dolce virus cov19

Di donarti tanta salute! Auguri.

…nonostante tutto è pur sempre la vigilia di Natale, questa notte nascerà la Speranza.

La mia richiesta a Babbo Natale e’ che ci sia un futuro migliore per i nostri figli e nipoti.

Tanti soldi a vita e niente morti

La pandemia non finirà ne’ col vaccino né con la cura, ma con una tua buona notizia! Tantissimi auguri🥴🤣

Una fidanzata che non mi chiede di fare colazione al bar tutte le mattine, che abbia cura di se stessa (unghie, capelli, spa…) e della casa, figli e compagno con uguale intensità.

I doni:

UNA SPASETTA DI PESCI

ISCRIZIONE a. s. 2020/2021 alla Scuola dell’infanzia paritaria

quattro voucher da € 50 cad per il tagliando auto o sostituzione pneumatici

ingresso nel centro benessere (SPA) per due persone (senza trattamenti)

un maestoso albero di natale di cm 180

Confezione regalo cioccolatini LINDT con finestra led

10 gettoni lavanderia Self Service + 1 flacone di detersivo del valore di 5€ + 1 bomboletta spray deodorante / sanificante del valore di €6

UNA FOTO POSTER

Pizza da RE o pizza a scelta con birra

un centrotavola ornamentale

una stampa ingrandimento 30X45

una messa in piega

Si ringraziano le buone ditte di Manfredonia che ci hanno offerto i doni:

Pasticceria IMPERO _ Manfredonia

_ Manfredonia Express Wash lavanderia self-service

lavanderia self-service SEMI Consorzio

Consorzio Re Manfredi pizzeria birreria

pizzeria birreria Michele Lauriola FOTOGRAFO

FOTOGRAFO Scuola dell’infanzia paritaria ALBERO AZZURRO

Pietro Le Noci hair salon

hair salon foto ODEON

MILLEFIORI RIGNANESE –

RIGNANESE – LIBERGOLIS pneumatici

pneumatici GELSOMINO Home Collection

Home Collection Regiohotel Manfredi

Le regole del gioco:

Tutti possono partecipare liberamente (e senza costo di alcun genere) inviando una e_mail alla redazione con i propri dati personali e il simbolo di Natale preferito;

di Natale preferito; Si può partecipare tutti i giorni, e una sola volta al giorno, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021;

Si aggiudicheranno i premi i partecipanti che avranno preferito i simboli uguali a quelli graditi ai donatori sotto elencati e sponsor del gioco;

(In pratica, se un partecipante preferisce i simboli di Natale già indicati dalle ditte che offrono i doni, si aggiudicano i premi offerti. Quindi è un gioco facile)

A parità di meriti, sarà determinante la data e l’ora di partecipazione (quindi non aspettate il 6 gennaio per indicare i Vostri simboli preferiti);

I doni verranno consegnati direttamente ai partecipanti e/o possono essere ritirati direttamente dalla sede dei donatori.

Buon Natale a tutti e che ogni desiderio venga esaudito

segreteria@statoquotidiano.it – g.defilippo@statoquotidiano.it – gshost@virgilio.it