Manfredonia. Storia di Giuseppe (2). “Qualcuno ci aiuti a restituire a papà la dignità calpestata”

QUANDO L’AMORE NON BASTA E L’INDIFFERENZA UCCIDE PIU’ DEL COVID. STORIA DI GIUSEPPE.

(Lettera a StatoQuotidiano.it). La nostra non è una storia di “ordinaria” malasanità ma molto di più. E’ una storia di “straordinaria” indifferenza e di mancanza di qualsiasi forma di umanità. E’ un calvario di sofferenza, amarezza, disperazione, di impotenza, di colpevoli omissioni.

Vi racconto la storia di mio padre. Mio padre si chiama Giuseppe.

“Giuseppe ha 81 anni e gode di ottima salute. Ha il viso di un bambino e sulla faccia ha sempre stampato un sorriso rassicurante. Vive la sua vita “semplice” con serenità e gentilezza.

Ogni giorno con il suo carrozzetto (APE 50) si reca a Siponto dove cura i suoi giardini. Torna a casa tutti i giorni intorno alle 09.30 con le tasche della giacca piene di agrumi che coltiva personalmente e che è solito distribuire gratuitamente ai vicini di casa; in mano porta i fiori dei suoi giardini che porta a sua moglie per adornare la sua casa. Lo conoscono tutti Giuseppe nel quartiere perché dicono che “è così buono” e se qualcuno ha bisogno di qualcosa ( l’alloro per i bambini, la camomilla di campagna e ogni prodotto della terra) non esita a chiederlo a Giuseppe che puntualmente il giorno successivo si ricorderà di portare. Giuseppe vive per la sua famiglia ed è in simbiosi con la sua “Terra”.

Ma il 14 novembre scorso Giuseppe tornerà a casa soltanto alle 14.00.

Le figlie lo cercano ovunque e senza sosta dalle ore 10.00, setacciando anche le foglie di ogni villino di Siponto ma non riescono a trovarlo, perché Giuseppe, dopo essere caduto, raccoglie tutte le sue forze e con coraggio e tutta la sua dignità, raccoglie le sue cose, e torna a casa.

Quando torna Giuseppe ha già perso un occhio a causa della caduta e viene trasportato al Pronto Soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza. In ingresso gli viene fatto un tampone, per il Covid, con esito negativo; gli viene asportato chirurgicamente l’occhio destro; ha riportato un’emorragia celebrale e viene ricoverato nel reparto di Neurochirurgia di Casa Sollievo della Sofferenza. Da quel momento la sua famiglia non ha più la possibilità di vedere né sentire più Giuseppe. Il giorno successivo i medici dicono che Giuseppe ha riportato anche la fratture di diverse costole e che è in atto un “versamento pleurico” ma Giuseppe combatte con dignità e coraggio superando tutti gli ostacoli.

Il 30 novembre i medici dicono che le condizioni sono buone e che verrà trasferito in Riabilitazione per migliorare la sua capacità respiratoria che è stata leggermente compromessa dal trauma toracico derivante dalla caduta. Ma, prima di essere trasferito in riabilitazione, Giuseppe in ospedale prende il Covid.

Il 1 dicembre il tampone è positivo e Giuseppe viene trasferito in Medicina 2 Covid.

Comincia per Giuseppe e la sua famiglia un’odissea che non ha ancora oggi avuto un epilogo. Da quel momento in poi le informazioni che vengono riferite telefonicamente sono sempre più incerte, frammentarie, contraddittorie. Viene restituita alla sua famiglia biancheria non sua, fradicia e sporca di sangue, la famiglia chiede, implorando, di essere messa in contatto con lui, nel frattempo compra un telefono cellulare per anziani ma nessuno, in ospedale, ha tempo né voglia di fare almeno una telefonata per mettere in contatto Giuseppe con la sua famiglia, anzi dicono che il carica batterie è sparito; la famiglia ne porta uno nuovo ma niente, tutto vano.

Giuseppe non saprà mai che le sue figlie, tutti i giorni, dal quel maledetto 14 novembre, si recano puntualmente a San Giovanni Rotondo e aspettano e implorano notizie su di lui, dietro le porte chiuse di quel reparto.

Nel frattempo alla famiglia viene riferito che Giuseppe, pur essendo ancora positivo al Covid, è asintomatico ma non vuole più mangiare. Giuseppe comincia ad arrendersi. Per venti giorni Giuseppe non beve e non mangia ma nessuno sembra accorgersene. Nel frattempo le notizie su Giuseppe diventano sempre più “evanescenti”.

Giuseppe va in “insufficienza renale acuta” a causa di “disidratazione”, dicono i medici, ma Giuseppe non si arrende, continua a combattere la sua battaglia, da solo, con coraggio e determinazione, senza nessuna certezza e senza alcuna consapevolezza che fuori la sua famiglia sta combattendo per lui e accanto a lui; Giuseppe supera anche questa. E’ forte Giuseppe, è fiero, non può dare preoccupazioni alla sua famiglia.

La famiglia, chiede e implora, considerato che sono passati ormai più di venti giorni dalla positività al Covid, di portare a casa Giuseppe ma le viene detto che “l’amore non basta”, la nostra vicinanza non basterà a “salvarlo”.

Dopo innumerevoli insistenze della famiglia, l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, inoltra alla ASL di Foggia la richiesta di domiciliarizzazione di Giuseppe ma la ASL di Foggia non vuole prendere in “carico” il paziente perché paradossalmente non può assicurargli l’assistenza infermieristica di cui ha bisogno (nel frattempo ormai Giuseppe ha bisogno di alimentarsi, almeno temporaneamente, con sacche di cibo artificiali), ma nel contempo rifiuta la proposta della famiglia di avvalersi di personale infermieristico totalmente a sue spese perché Giuseppe è ancora positivo al Covid, anche se “clinicamente guarito”.

Giuseppe rimane in Casa Sollievo della Sofferenza, “solo e recluso”, si rifiuta di mangiare, senza il nostro affetto, senza alcuna possibilità di guarire”.

L’unica colpa di Giuseppe è di essere caduto quel maledetto giorno. L’unica nostra colpa è stata quella di credere di aver affidato mio padre a persone che si prendessero realmente cura di lui.

Potrai mai perdonarci per averti fatto tutto questo? Per averti lasciato “solo”, senza un abbraccio e una carezza? Chi asciugherà le lacrime di mia madre che non riesce a darsi pace? Eppure anche lei ti sta aspettando, nella “vostra” casa ma tu non lo saprai mai. Tu stai combattendo con coraggio e determinazione ma dentro e fuori da lì la burocrazia, l’indifferenza, la mancanza di umanità ti stanno uccidendo. Tu non puoi saperlo papà ma stiamo cercando di fare quello che possiamo; abbiamo implorato chiunque di aiutarci a portarti a casa ma nessuno ci ascolta né ci aiuta, neppure Dio.

Eppure il Dio in cui credo io ascolta, non è “misericordioso” ma “giusto” e sono certa che saprà gettare sconforto e disperazione sulle vite di quanti, avendone avuto la possibilità, per mestiere o anche soltanto per umanità, non ti ha degnato di uno sguardo, non ti ha fatto una carezza, che continua a raccontarci bugie e che non ti dice, ogni giorno, che noi ti stiamo aspettando, che stiamo cercando di portarti a casa.

Eppure in Casa Sollievo della Sofferenza non abbiamo mai accusato, mai imprecato, siamo entrati in “punta di piedi”, come tu papà ci hai insegnato, a chiedere con gentilezza, con umiltà, di assisterti con attenzione, professionalità e con un briciolo di umanità, abbiamo chiesto “umilmente”, ogni giorno ma senza invadenza quello che doveva essere un “tuo diritto”, il diritto ad essere curato e accudito, il diritto a conservare la tua dignità di “essere umano”, perché a noi la possibilità di prenderci cura di te non ci viene data.

Insegnaci Papà a perdonare, tu che non conosci odio, vendetta, tu che hai dedicato la tua vita “semplice” e bella agli altri, tu che sai perdonare tutto. Insegnaci oggi a chiedere aiuto con l’umiltà e la sincerità che ti ha sempre contraddistinto e che ha contribuito a fare di noi quello che siamo oggi.

Ma se ancora esiste un solo “essere umano” in questa comunità dove i diritti sono diventati pura utopia, le esigenze delle persone sofferenti sono diventate fantascienza, dove non esiste più “umana pietà”, vi imploriamo di aiutarci.

Qualcuno ci aiuti a restituire a mio padre la dignità calpestata, maltrattata in un momento della sua vita in cui la sofferenza lo ha reso fragile e vulnerabile. Qualcuno ci aiuti a “portare a casa” quel corpo martoriato, denutrito, spogliato di ogni umanità e di ogni forma di dignità.

Siamo ancora in tempo ma non ne abbiamo ancora molto. Giuseppe non mangia più, è solo e abbandonato a se stesso, probabilmente non sa più nemmeno che ha una famiglia che lo ama profondamente e che lo sta aspettando, che resterà sempre il nostro punto di iferimento, la nostra forza, il nostro “senso”.

E’ sempre stato asintomatico al Covid, è clinicamente guarito, ha bisogno solo del nostro amore e dell’aiuto di chi, leggendo questo articolo, vorrà e potrà aiutarci. Ancora una volta stiamo implorando e vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicarci; Giuseppe e la sua famiglia vi saranno eternamente riconoscenti.

Se Giuseppe non torna a casa, per lui e noi non sarà mai più Natale, e non lo sarà più per nessuno che abbia ancora una coscienza.

Grazie.

Una figlia disperata.