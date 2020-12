Storia di Giuseppe (3). La famiglia dell’uomo: “Non abbiamo bisogno di polemiche, ma di un vero aiuto”

QUANDO L’AMORE NON BASTA E L’INDIFFERENZA E LA NEGLIGENZA UCCIDONO PIU’ DEL COVID. STORIA DI GIUSEPPE.

In merito all’articolo pubblicato stamattina corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.

“La famiglia non aveva l’intenzione di censurare l’operato dei medici di Casa Sollievo della Sofferenza. Non si è parlato, infatti, di negligenze o di omissioni del Personale medico.

Crediamo sinceramente che i medici abbiano fatto il loro lavoro con diligenza e professionalità.

Si lamentava piuttosto la mancanza di umanità nell’assistenza materiale e nel supporto morale al paziente.

Ci rendiamo conto che questi sono tempi difficili, confusi, in ambito sanitario e fuori.

Per dovere di verità, la famiglia riferisce che tutti i giorni i medici provvedevano ad informarla telefonicamente sulle condizioni “cliniche” del paziente. Quello che purtroppo, forse, manca ed è mancata è la consapevolezza che “nei soggetti fragili”, anziani, una carezza, un gesto o un qualsiasi approccio umano possono essere “terapeutici”.

Inoltre si voleva porre l’accento sulla “burocrazia” che, spesso, in queste situazioni costituisce un ostacolo insormontabile e che con “l’ostruzionismo” contribuisce a rallentare situazioni che hanno bisogno di soluzioni tempestive.

I medici di Casa Sollievo della Sofferenza hanno accolto tempestivamente la nostra richiesta di domiciliarizzazione del paziente ma la ASL di Foggia non ha voluto o potuto prendere “in carico” il paziente per carenza di personale medico e infermieristico.

Quello di cui abbiamo bisogno non sono sterili polemiche, accuse inutili, assistenza di avvocati ma un aiuto concreto in termini di disponibilità e aiuto professionale (ambulanza disposta a trasportare un paziente positivo al Covid, infermieri, medici che possano entrare in casa nostra per continuare il percorso terapeutico di mio padre), se e quando mio padre tornerà a casa.

Ringraziamo i medici di Casa Sollievo della Sofferenza, il personale della Direzione Sanitaria di Casa Sollievo e tutti quelli che hanno avuto per noi, in questo percorso doloroso, una parola gentile.

Ringraziamo la redazione di Stato Quotidiano e quanti vorranno e/o potranno aiutarci.

La famiglia di Giuseppe.