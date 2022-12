Papa: Dio illumini le menti di chi può fermare le armi

(vaticanews.it). Il vento gelido di una “guerra insensata” e la “grave carestia di pace”, l’indifferenza verso chi soffre e il cibo usato come arma e ricatto. Poi, il freddo e il buio in Ucraina, gli scontri e le violenze in Terra Santa, le crisi nel Libano e nello Yemen, gli spargimenti di sangue in Iran e Myanmar, le tensioni ad Haiti, l’emergenza della fame nel Corno d’Africa e in Afghanistan. In piedi, affacciato alla Loggia delle Benedizioni, ma idealmente in ginocchio a supplicare la pace, il Papa affida a Cristo che nasce i drammi e le tragedie di questo “mondo malato”.

La preghiera in Piazza San Pietro

Francesco prega insieme a 70 mila fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la tradizionale benedizione natalizia dell’Urbi et Orbi. Si affaccia alle 12 in punto, mentre nella piazza assolata risuona la fanfara con l’inno dello Stato della Città del Vaticano, seguito da un cenno dell’inno nazionale italiano. A Roma e al mondo il Papa si rivolge, esortando i fedeli – non solo quelli presenti ma anche tutti coloro che via radio, web e tv ascoltano il messaggio papale – di lasciare che la Luce portata oggi dalla nascita di Gesù possa avvolgerci, come i pastori di Betlemme.

Vinciamo il torpore del sonno spirituale e le false immagini della festa che fanno dimenticare chi è il festeggiato. Usciamo dal frastuono che anestetizza il cuore e ci induce a preparare addobbi e regali più che a contemplare l’Avvenimento: il Figlio di Dio nato per noi.

Un mondo aperto

“Gesù nasce in mezzo a noi, è Dio-con-noi. Viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano, per condividere tutto con noi, gioie e dolori, speranze e inquietudini. Viene come bambino inerme”, dice il Papa. Lui “è la nostra pace: quella pace che il mondo non può dare” ed è anche “la via della pace”, perché “con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, ha aperto il passaggio da un mondo chiuso, oppresso dalle tenebre dell’inimicizia e della guerra, a un mondo aperto, libero di vivere nella fraternità e nella pace”.

Liberarsi dalle “zavorre”

Per seguire questa via bisogna liberarsi dalle “zavorre” che, sottolinea il Pontefice, “escludono dalla grazia del Natale”: “L’attaccamento al potere e al denaro, la superbia, l’ipocrisia, la menzogna”. Sono questi nient’altro che “pesi”; non guardiamo a loro, ma “fissiamo lo sguardo sul volto del Bambino che è nato per noi!”, scandisce il Papa. “In quel piccolo viso innocente, riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano alla pace”. (vaticanews.it).