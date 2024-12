Asl/Foggia. “Accordo storico buoni pasto per la dirigenza medica e comparto”

ASL/FG: ACCORDO STORICO BUONI PASTO PER LA DIRIGENZA MEDICA E COMPARTO.

Foggia- Giornata storica per tutti i dipendenti dell’ASL/FG. Dopo lunghe e intense trattative, è statofinalmente sottoscritto l’accordo che regolamenta l’erogazione dei buoni pasto per tutto il personale.

Un passo importante, che rappresenta una vittoria per tutti i lavoratori e le lavoratrici che da anni attendevano questo beneficio.

Il nuovo accordo supera di gran lunga quello del 2020, offrendo condizioni ben più vantaggiose.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 2025, il valore di ciascun buono pasto sarà di €6,60, con una compartecipazione del dipendente di €1,32 e quindi € 5,28 interamente spendibili.

I termini dell’accordo prevedono che, per i lavoratori che svolgono turni di mattina, pomeridiani, notturni o straordinari, e per coloro che effettuano rientri pomeridiani, non ci saranno più limiti al numero di buoni pasto richiedibili mensilmente, a partire dal superamento delle sei ore di lavoro per turno.

Per ciò che attiene la retroattività, è stato previsto nell’accordo, il recupero dei buoni pasto per tutto il 2024 alle nuove condizioni.

Mentre per gli anni pregressi, l’azienda si è impegnata a istituire un tavolo tecnico, ad inizio anno, per valutare l’indennità spettante ai dipendenti per gli ultimi 10 anni, nei quali il beneficio non è stato erogato correttamente, tenuto conto delle azioni legali intraprese dalle organizzazioni sindacali.

Questo importante risultato è stato possibile grazie alla determinazione e alla tenacia di quasi tutte le rappresentanze sindacali che hanno partecipato alle negoziazioni, nonostante le difficoltà e le resistenze incontrate, stranamente non di parte datoriale.

Siamo convinti che questo nuovo accordo, rappresenta un investimento importante per l’ASL/FG, ma sottolinea anche l’impegno a valorizzare il benessere dei propri dipendenti.

Un ringraziamentova al Direttore generale Dott. Antonio Nigri, al Direttore Amministrativo Dott. Michelangelo Armenise e al Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Salvatore D’Agostino che hanno condiviso fattivamente al raggiungimento di questo storico risultato, a favore delle tante lavoratrici e lavoratori della ASL/FG.

FP CGIL FP CISL FIALS Nursing up

A.Ricucci G. Mangiacotti A.CapozziG.Biccarino