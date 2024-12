Audace Cerignola: tra sogni, difficoltà e obiettivi per il futuro

L’Audace Cerignola chiude il 2024 con sentimenti contrastanti. Da una parte, un quinto posto in classifica nel girone C di Serie C e 35 punti conquistati in venti giornate certificano una stagione positiva; dall’altra, un finale d’anno condito da beffe e rimpianti lascia un sapore agrodolce. Il 3-3 contro la Juve Next Gen, maturato dopo un vantaggio, non solo ha privato i gialloblù di punti preziosi, ma ha anche portato alla squalifica per due turni di Paolucci, che salterà lo scontro diretto contro l’Avellino. Questi pareggi, ben cinque nelle ultime otto partite, raccontano di una squadra capace di esprimere un gioco intenso e propositivo, ma talvolta carente nella gestione dei momenti decisivi. Mister Raffaele ha dovuto fronteggiare anche una serie di difficoltà oggettive, con un’infermeria spesso affollata che ha limitato le scelte tattiche e l’efficienza della squadra.

Nonostante tutto, l’Audace Cerignola ha dimostrato una competitività costante. L’assenza di Gigi Cuppone, l’acquisto più oneroso dell’estate, infortunatosi gravemente al ginocchio a settembre, non ha compromesso il percorso della squadra. Il suo ritorno, previsto tra febbraio e marzo, rappresenta una speranza per il girone di ritorno. Intanto, il mercato invernale sarà decisivo per alimentare il sogno promozione, distante appena cinque punti. Le priorità della società si concentrano su rinforzi in attacco, dove Jallow e Salvemini hanno dato il massimo ma necessitano di valide alternative. Anche sulle fasce e in difesa, con interpreti spesso alle prese con acciacchi fisici, si cercano nuovi innesti. In questo senso, il rientro di Ismail Achik dal Bari potrebbe rappresentare il primo passo per potenziare la rosa: classe 2000, Achik ha già scritto pagine importanti con i gialloblù, contribuendo con 23 gol e 27 assist nelle sue precedenti stagioni a Cerignola.

Il presidente Nicola Greco, nel consueto Christmas Party del club, ha espresso grande emozione ripercorrendo i successi degli ultimi dieci anni: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito. Faccio del mio meglio per migliorare il nostro club e la nostra città”. Durante l’evento, ha anche parlato del suo nuovo ruolo nel Consiglio Direttivo della Lega Pro: “È un onore rappresentare il nostro club in questo contesto. Auguro a tutti un Buon Natale e un felice anno nuovo”. L’attesa ora è tutta per il ritorno in campo. Il 7 gennaio, i gialloblù affronteranno il Messina in trasferta, mentre il 13 gennaio lo stadio Monterisi ospiterà lo scontro diretto contro l’Avellino. Due sfide cruciali per consolidare la posizione in zona playoff e continuare a inseguire il sogno di una storica promozione in Serie B. Con una rosa da integrare e la determinazione di un gruppo coeso, il 2025 si prospetta come l’anno delle grandi opportunità per l’Audace Cerignola, pronta a confermare il proprio ruolo da protagonista in un girone C più equilibrato che mai.

Lo riporta www.tuttocalciopuglia.com