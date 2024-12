Audace Cerignola: "Un 2024 memorabile e ambizioni di Serie B"

L’Audace Cerignola chiude il 2024 con il sorriso, confermandosi tra le protagoniste indiscusse del girone C di Serie C. Dopo venti giornate di campionato, la formazione gialloblù, guidata da Michele Pazienza, si trova saldamente al quinto posto in classifica, condiviso con Avellino e Potenza. Con 35 punti raccolti prima della sosta natalizia, il club pugliese guarda con ambizione al sogno di una storica promozione in Serie B. Il 2024 è stato un anno da ricordare per l’Audace Cerignola, che ha saputo affermarsi come una delle realtà più solide del campionato.

Nonostante un leggero rallentamento nelle ultime uscite, con tre pareggi nelle ultime quattro partite, i numeri parlano chiaro: la squadra vanta la sesta miglior difesa del girone, con 20 reti subite, e si prepara a migliorare un attacco che ha realizzato 29 gol, un dato su cui il tecnico e lo staff lavoreranno per rendere ancor più competitiva la formazione nel nuovo anno. Durante il tradizionale Christmas Party organizzato dalla società, il presidente Nicola Greco ha ripercorso i momenti più significativi dell’anno e degli ultimi dieci anni di gestione. “Sono emozionato nel rivedere le immagini della nostra storia, da dove siamo partiti e tutto ciò che abbiamo costruito. Faccio sempre del mio meglio per migliorare e far crescere il nostro club e la nostra città”, ha dichiarato Greco.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutto lo staff societario: “Dai magazzinieri, che svolgono un lavoro straordinario, al direttore generale e allo staff tecnico. Vorrei dire tante cose in questo momento, ma l’emozione è davvero tanta”. Il presidente Greco ha parlato anche del nuovo incarico ricevuto in Lega Pro, dove è stato eletto membro del Consiglio Direttivo. “Ho ricevuto grandi apprezzamenti da parte di tutti i club. Mi sento orgoglioso di far parte del team della Lega Pro e di rappresentare la nostra realtà in questo importante contesto. Auguro a tutti un Buon Natale e un felice anno nuovo”, ha concluso.

L’Audace Cerignola tornerà in campo il 7 gennaio 2025 nella trasferta contro il Messina, valida per la ventunesima giornata di campionato. Il ritorno tra le mura amiche dello stadio Monterisi è invece fissato per il 13 gennaio, quando i pugliesi affronteranno l’Avellino in un match che si preannuncia cruciale per consolidare la posizione in zona playoff e continuare a inseguire il sogno promozione. Con un gruppo coeso e l’ambizione di superare ogni limite, il nuovo anno si prospetta come un’ulteriore opportunità per scrivere pagine indimenticabili nella storia del club gialloblù.

Lo riporta www.lacasadic.com