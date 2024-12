Auto contro ambulanza nel Foggiano: 1 vittima, 5 feriti (FOTO)

Due gravi incidenti stradali si sono verificati nella serata di ieri nell’agro di San Severo, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre quattro.

Il primo incidente si è verificato intorno alle ore 20:30 lungo la SS16, nei pressi della rotatoria in direzione Foggia.

Un’automobile Volkswagen Golf, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato autonomamente contro il guardrail. L’urto si è rivelato fatale per una persona a bordo del veicolo.

Il secondo incidente è avvenuto circa un’ora e mezza più tardi, verso le 22:00, lungo la strada che collega San Severo a Torremaggiore. In questo caso, un’Audi ha urtato un’ambulanza in transito, finendo successivamente fuori strada. L’impatto ha causato il ferimento di quattro persone, tra cui membri del personale sanitario che si trovavano a bordo dell’ambulanza.

Sul luogo di entrambi gli incidenti sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e proceduto al trasporto presso le strutture ospedaliere locali per ulteriori accertamenti.

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di entrambi gli episodi e accertare eventuali responsabilità. Il tratto stradale interessato dagli incidenti è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

La comunità locale si stringe attorno ai familiari della vittima, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona.

Lo riporta La Gazzetta di San Severo.it