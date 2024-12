Auto finisce fuori strada e prende fuoco, morte due ragazze a Catanzaro

Maria S., 17 anni, e Anna Pileggi, 18, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale all’alba del 24 dicembre a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L'auto su cui viaggiavano, una Mercedes, si è ribaltata su una strada comunale, colpendo ulivi e una quercia prima di prendere fuoco. Gli altri tre giovani a bordo sono riusciti a mettersi in salvo con ferite lievi. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:35, su una strada in discesa e vicino a una curva. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, per Maria e Anna non c’è stato nulla da fare. La Procura di Lamezia Terme ha aperto un’indagine per omicidio stradale e sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica e le condizioni del conducente. Maria S. frequentava il Polo tecnologico "Rambaldi" di Lamezia Terme, dove era amata da compagni e docenti, ricordata per la sua energia e il sorriso contagioso. Anna Pileggi, studentessa del Polo Tecnico "Einaudi", viveva a Curinga ed era descritta come una ragazza piena di speranze e sogni. Le comunità di San Pietro a Maida e Curinga sono in lutto. I sindaci Domenico Giampà ed Elia Pallaria hanno espresso cordoglio, definendo la tragedia “inaccettabile” e stringendosi attorno alle famiglie delle vittime.