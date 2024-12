Non solo un messaggio di vicinanza ai più bisognosi, ma anche una riflessione sullo stato della città di Foggia. Maria Aida Episcopo dedica una parte significativa del suo intervento alla città, descrivendola come un luogo “bello e sofferto”, segnato da momenti di difficoltà ma ricco di storia e di potenzialità. Foggia, per la sindaca, è una città che ha bisogno di essere guardata con speranza e fiducia, lontano dalle critiche distruttive e dalla retorica che spesso ne accompagna l’immagine.

“Foggia ha bisogno di rispetto, coraggio, capacità, determinazione”, scrive Episcopo, invitando i foggiani a compiere piccoli ma significativi gesti per costruire una città migliore.

Non solo nel campo delle infrastrutture o della crescita economica, ma anche e soprattutto nel senso di comunità e nel modo in cui ci si relaziona con gli altri.

La sindaca esorta tutti a valorizzare la bellezza della città, le sue tradizioni e i suoi talenti, e a lavorare insieme per superare le difficoltà e far emergere il meglio di Foggia. Un appello che non si ferma solo alle parole, ma si trasforma in un invito all’azione collettiva.

Episcopo pone l’accento su quanto sia fondamentale ricambiare l’amore e la resilienza che la città stessa ha trasmesso ai suoi abitanti. Non basta piangersi addosso, ma è necessario, piuttosto, dare il proprio contributo per costruire un ambiente accogliente, inclusivo e vivibile. Una città in cui ciascun cittadino possa sentirsi parte di un progetto comune, dove le diversità siano un valore aggiunto e non una causa di divisione.

Il Natale come momento di speranza e fiducia nel futuro

A chiudere il suo messaggio, Maria Aida Episcopo non manca di rivolgere un augurio sincero alla città di Foggia: “Buon Natale Foggia, buon Natale a tutte e tutti voi”. Una frase semplice, ma carica di significato, che riflette l’augurio di un Natale che non si limita alla celebrazione di un evento religioso, ma diventa anche una grande occasione per rinnovare la fiducia e la speranza. La sindaca invita ogni cittadino a guardare al futuro con ottimismo, affrontando le sfide che ci attendono con un cuore aperto e una mente pronta a costruire.

Il messaggio di Maria Aida Episcopo, infatti, non è solo una celebrazione del Natale come festa tradizionale, ma anche un richiamo all’impegno civico e al rinnovamento della comunità. La fiducia nel futuro è il motore per una Foggia che sappia rialzarsi, che si distingua per la sua capacità di reagire alle difficoltà e di progredire insieme. La città di Foggia, con il supporto dei suoi abitanti, è chiamata a guardare oltre le difficoltà del presente per costruire un futuro all’altezza delle sue potenzialità.

In un periodo di incertezze e sfide globali, il messaggio di Episcopo rappresenta una boccata d’aria fresca, un invito a coltivare la speranza e la solidarietà, pilastri fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo. Un Natale che non è solo occasione di festa, ma anche di riflessione e di azione, per rendere Foggia una città più forte, coesa e capace di affrontare con coraggio e determinazione le sfide che la vita le pone davanti.

Concludendo, il messaggio della sindaca Maria Aida Episcopo è un invito a vivere il Natale in maniera autentica, come un’opportunità di crescita personale e collettiva. La città di Foggia ha bisogno di ogni singolo cittadino per diventare la comunità che tutti sognano, dove ogni cuore è pronto ad accogliere l’altro, e ogni gesto di solidarietà diventa un passo verso un futuro migliore.