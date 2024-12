Franco Cinque deciso: “Devo salvare il Manfredonia”

Il Manfredonia ha dato segnali positivi, nonostante un avvio di campionato difficile. Dopo la pesante sconfitta contro il Brindisi, in cui erano stati subiti cinque gol, la squadra ha mostrato carattere e vivacità, come richiesto dal tecnico Franco Cinque. Nonostante il difficile compito di affrontare il Martina in inferiorità numerica per tutta la seconda metà della partita, i ragazzi del Manfredonia hanno messo in difficoltà l’avversario, dimostrando forza anche con un uomo in meno.

Il pareggio ottenuto, che non modifica la posizione in classifica (terzultimi), rappresenta un passo importante per rinvigorire l’autostima del gruppo. Al giro di boa, il Manfredonia ha totalizzato soli tredici punti, sette in meno rispetto alla scorsa stagione, quando si era salvato all’ultima giornata. Nonostante il difficile momento, l’obiettivo rimane chiaro: evitare i play-out e conquistare una salvezza tranquilla con un girone di ritorno da playoff. Cinque, da sipontino doc, non usa mezze misure, come emerge dalle sue dichiarazioni riportate su Antennasud.it.