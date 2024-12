Il 24 dicembre 2024, il Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo ha celebrato la nascita di Gesù Bambino con una solenne Veglia di Preghiera nella Notte Santa.

Durante la celebrazione, i confratelli hanno rievocato l’apparizione di Gesù Bambino a Padre Pio, avvenuta esattamente cento anni prima, il 24 dicembre 1922. In quell’occasione, Lucia Iadanza, una delle figlie spirituali di Padre Pio, testimoniò la visione di Gesù Bambino tra le braccia del frate, un evento che ha segnato profondamente la comunità.

La Veglia di Preghiera ha incluso momenti di meditazione, canti liturgici e la tradizionale processione con la statuetta del Bambinello, portata in processione da Padre Pio stesso durante le celebrazioni natalizie. Questa tradizione, che risale agli anni in cui Padre Pio era in vita, è stata ripresa dai confratelli per mantenere viva la memoria di quei momenti di profonda spiritualità.

La celebrazione ha rappresentato un’occasione di riflessione sul mistero dell’Incarnazione e sull’eredità spirituale di Padre Pio, che ha sempre vissuto il Natale con profonda devozione e gioia. I fedeli presenti hanno potuto partecipare a questo momento di preghiera e meditazione, rinnovando il loro impegno nella fede e nella comunità.

