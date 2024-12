Manfredonia, 24 dicembre 2024 – Poteva essere una giornata come tante altre, quella del 23 dicembre. La tentazione di prendersi un giorno di ferie era forte, ma il senso del dovere ha prevalso e, con spirito da lavoratore instancabile ha deciso di alzarsi dal letto caldo per recarsi al lavoro.

Il viaggio in auto, come sempre, ha seguito il consueto percorso lungo la SS89, tra Foggia e San Severo. Mancavano appena 12 chilometri alla destinazione quando un episodio imprevisto ha trasformato quella che doveva essere una normale giornata lavorativa in una disavventura che difficilmente dimenticherà.

Davanti a lui, un’auto sprovvista di assicurazione, probabilmente rubata, ha improvvisamente tentato un’inversione di marcia vietata dal codice della strada. Pioveva e nonostante una pronta frenata, l’impatto è stato inevitabile. La vettura dell’uomo di Manfredonia è finita fuori strada, riportando danni ingenti. Fortunatamente, il conducente ne è uscito illeso.

Diversa la sorte dell’uomo alla guida dell’altra auto.

Dopo aver causato l’incidente, ha proseguito per qualche metro per poi abbandonare il mezzo e dileguarsi nelle campagne circostanti, omettendo qualsiasi forma di soccorso.

L’assicurazione del manfredoniano non ha potuto intervenire, dato che il veicolo coinvolto era sprovvisto di copertura assicurativa. L’unica speranza è riposta nel Fondo Vittime della Strada, sebbene le complicazioni burocratiche potrebbero rendere difficile ottenere un risarcimento, specialmente se l’auto risulterà effettivamente rubata.

Oltre al danno, la beffa. Senza auto, non potrà recarsi al lavoro il 27 dicembre, con la necessità di trovare una soluzione alternativa per l’acquisto di un nuovo veicolo.

“Queste situazioni sono, purtroppo, ricorrenti nei nostri territori,” racconta il cittadino di Manfredonia con amarezza. “La mia fortuna è poterlo raccontare. Mi auguro che le Istituzioni, anche a livello nazionale, possano prendere provvedimenti concreti per evitare che episodi simili si ripetano.”

In attesa di risposte e interventi, il cittadino che ha contattato StatoQuotidiano.it guarda al Natale con gratitudine per esserne uscito illeso, ma con l’amaro in bocca per le conseguenze di un incidente che lascia molte domande e poche certezze