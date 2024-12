Questa truffa sfrutta l’ingegneria sociale, facendo leva sull’emotività degli utenti, spesso preoccupati per ritardi nelle consegne natalizie. Il senso di urgenza indotto dai truffatori abbassa le difese razionali, spingendo le persone a cliccare sul link per “risolvere” il problema in modo rapido.

Come funziona la truffa dell’SMS di Natale

L’utente che clicca sul link viene reindirizzato a una pagina web che imita il sito ufficiale delle Poste Italiane, ma che in realtà è un falso creato dai truffatori. Sebbene sembri autentico, l’URL rivela che si tratta di un clone. Una volta sul sito fasullo, l’utente viene invitato a compilare un modulo con i propri dati personali, come nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono. Inoltre, viene richiesto un piccolo pagamento, di solito di pochi centesimi, per “attivare” la nuova consegna del pacco. Questa somma serve a permettere ai truffatori di accedere ai dettagli bancari della vittima e svuotare il suo conto.

Come proteggersi dalla truffa

La regola principale per evitare truffe di questo tipo è non condividere mai informazioni sensibili, come dati personali, codici di sicurezza o numeri di carte di credito. È fondamentale prestare attenzione al mittente dell’SMS e, in caso di dubbio, contattare direttamente l’ente coinvolto (come Poste Italiane) per verificare l’autenticità del messaggio. I messaggi che richiedono di cliccare su link per risolvere situazioni urgenti, come nel caso di pacchi non consegnati, sono spesso un chiaro segno di truffa.

In caso si sia già caduti nella trappola, è consigliabile cambiare immediatamente le password degli account online e bloccare le carte di credito e di debito, se i dati sono stati condivisi. Infine, è importante segnalare l’incidente alla Polizia Postale, che può indagare e contribuire a fermare la diffusione di queste frodi.

Prevenire è meglio che curare: evitare di cliccare su link sospetti e mantenere alta l’attenzione è essenziale per proteggere i propri dati e il proprio denaro.

Per ulteriori dettagli, puoi consultare il sito ufficiale o leggere il completo articolo su Fanpage.it qui.