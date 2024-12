Natale e Santo Stefano: sole al Nord, residue nevicate al Centro-Sud

Le festività natalizie portano scenari meteorologici contrastanti lungo la penisola italiana. Mentre il Nord gode di giornate soleggiate, il Centro-Sud continua a fare i conti con le ultime nevicate e venti intensi.

Per il giorno di Natale, le regioni settentrionali si risvegliano sotto un cielo limpido e temperature invariate rispetto ai giorni precedenti. La Pianura Padana, sebbene fredda, sperimenta condizioni di stabilità atmosferica, con un leggero rialzo delle temperature durante le ore centrali della giornata. Il sole domina anche le regioni centrali tirreniche, come Toscana, Umbria e Lazio, mentre l’Adriatico è interessato da una maggiore nuvolosità e qualche pioggia sparsa. Nevicate isolate si registrano sulle cime appenniniche.

Più a sud, le precipitazioni nevose interessano le aree interne del Meridione, con brevi episodi al mattino, seguiti da schiarite lungo il basso Tirreno. La Sardegna affronta venti sostenuti da nord, mentre la Sicilia settentrionale sperimenta piogge intermittenti e nevicate sui rilievi più alti.

Nonostante il tempo prevalentemente stabile al Nord, l’Italia non è esente da fenomeni meteorologici estremi. Oggi, 25 dicembre, è stata emessa un’allerta gialla per cinque regioni, a causa di venti di grecale lungo la costa adriatica e di tramontana che soffiano con forza sulle coste liguri. Le raffiche di vento contribuiscono a incrementare il rischio di valanghe, in particolare in Trentino. Secondo il bollettino valanghe dell’Euregio, la neve ventata costituisce la principale fonte di pericolo in alta quota. Gli accumuli di neve, spostati dal vento, sono ben visibili agli escursionisti esperti, ma possono distaccarsi con facilità al passaggio di un singolo sciatore o snowboarder.

Il bollettino precisa che le valanghe sono generalmente di piccole dimensioni, ma non per questo meno insidiose. I punti più critici si trovano nelle conche, nei canaloni e in prossimità di cambi di pendenza. Al di sopra del limite del bosco, il rischio aumenta lievemente, con possibili valanghe di media grandezza. Tra i segnali di pericolo figurano i caratteristici rumori di “whum” e la formazione di fessure nella neve sotto il peso degli escursionisti.

Le bufere di neve hanno già colpito alcune località dell’Appennino abruzzese. A Roccaraso, il vento forte e la neve hanno reso difficili gli spostamenti, creando scenari tipicamente invernali e complicando la viabilità locale. Gli operatori turistici, tuttavia, accolgono con favore la neve, fondamentale per l’avvio della stagione sciistica.

Santo Stefano seguirà un copione simile. Il Nord continuerà a beneficiare di cieli sereni, mentre il Centro-Sud vedrà il graduale miglioramento delle condizioni, con residue nevicate limitate ai rilievi più elevati.

Per gli amanti della montagna e delle attività invernali, la prudenza rimane essenziale. La presenza di neve ventata e le condizioni di instabilità in quota richiedono attenzione e preparazione. Le autorità locali consigliano di consultare i bollettini meteorologici e valanghe prima di intraprendere escursioni o attività fuori pista.

In sintesi, le festività natalizie si svolgono sotto un cielo diviso: da una parte il sole del Nord, dall’altra le ultime battute dell’inverno precoce che insiste sul Centro-Sud. Le condizioni variano, ma lo spirito del Natale brilla ovunque, sia tra le cime innevate che lungo le coste baciate dal sole invernale.