Padre e figlio pescatori morti in mare a Focene: la comunità piange Massimo e Claudio Di Biase

La comunità di Focene è in lutto per la tragica scomparsa di Massimo e Claudio Di Biase, padre e figlio, morti durante una battuta di pesca al largo delle coste locali. Il dramma si è consumato in pochi istanti, quando il mare in tempesta ha travolto la loro imbarcazione.

Roberto Di Biase, fratello di Massimo e zio di Claudio, era in mare con loro quel giorno. “Erano dietro di me, li ho visti sparire tra le onde,” ha raccontato con dolore. Anche lui pescatore, Roberto è riuscito a salvarsi nonostante le difficili condizioni meteo, ma nulla ha potuto per i suoi familiari.

L’incidente si è verificato a causa di un’improvvisa perturbazione che ha reso il mare agitato, con onde alte oltre due metri e raffiche di vento che hanno reso impossibile manovrare l’imbarcazione. Massimo e Claudio, rispettivamente di 62 e 29 anni, sono stati travolti e la loro barca è affondata. I soccorsi, intervenuti tempestivamente, hanno recuperato i corpi ormai privi di vita ore dopo l’accaduto.

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha proclamato il lutto cittadino per rendere omaggio ai due pescatori. “Questa tragedia ha colpito profondamente la nostra comunità. Massimo e Claudio erano conosciuti e rispettati da tutti. La loro perdita lascia un vuoto incolmabile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e il nostro più sentito cordoglio,” ha dichiarato il primo cittadino.

In segno di rispetto, le luminarie natalizie sono state spente e le bandiere degli edifici pubblici esposte a mezz’asta. La comunità si stringe attorno alla famiglia Di Biase, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di dolore.

FONTE FANPAGE