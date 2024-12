​Vitulano Drugstore Manfredonia guerriero, un messaggio per i tifosi​

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, arrivati ad un terzo del campionato di Serie A di futsal, ha dimostrato tutte le sue qualità. Una squadra battagliera, guerriera, che ci crede fino alla fine, che ha dimostrato di saper imparare dai propri errori e di curare i problemi con il duro lavoro. Dopo la decima giornata, i sipontini si trovano sopra la zona play-out, dove sognano e vogliono arrivare al termine della stagione.

Il cammino verso la salvezza, però, è più che mai tortuoso e pieno d’insidie. La squadra ha bisogno più che mai del calore di una piazza che, nei momenti fondamentali, si è saputa dimostrare calorosa e presente. La passione scatenata ha animato la comunità manfredoniana non solo nelle mura amiche del PalaScaloria: ogni trasferta si rivela una bellissima occasione di ravvivare il sentimento sopito lontani dalla terra natia.

Con l’arrivo delle feste, tante famiglie potranno finalmente riunirsi. Sabato 28 dicembre, alle 17:00 al PalaScaloria di Manfredonia, ci sarà un’occasione speciale per vivere assieme con orgoglio una delle partite più belle che la Serie A ha da offrire: lo scontro con la Roma 1927 Futsal, la squadra di calcio a cinque ufficiale dell’AS Roma, Un dub prestigioso e di vertice, pieno di campioni che fungono da ulteriore attrattiva.

La corsa ai biglietti, inoltre, comincia d’anticipo: prevendita già aperta presso il Sunrise Bar Caffetteria.

Assieme a tutte queste informazioni e l’invito ai titosi, ecco il report dell’ultima, infuocata gara giocata: quella di venerdì 20 sera, al PalaTedeschi, contro il GGTeamWear Benevento, terminata con il risultato di 5-5.

CRONACA DELLA GARA

​​Nei primi sette minuti dell’atteso scontro diretto, gli ospiti sembrano non essere scesi in campo: apre subito il fenomeno Lolo Suazo, seguito dopo qualche minuto prima da Tommaso Colletta e successivamente dal nuovo acquisto Jeferson Titon. Il brutto esito pronosticabile per questa ormai classica del futsal meridionale prende, invece, un’altra piega, grazie ad una reazione da grande squadra dei biancocelesti. Tutto nasce dal capitano Mauro Canal che, appena rientrato da un infortunio, torna subito a fare la differenza. Nel finale della prima frazione di gioco, ecco sul secondo palo anche Gaetano Musumeci. Sfida riaperta e, a meno di due minuti dalla sirena, pareggiata: ancora Canal.​​

Proprio l’eterno universale stappa anche la ripresa: tripletta che vale la rimonta dei delfini nonché la vetta della classifica marcatori. Pochi minuti dopo, altra prestazione sontuosa premiata: André Ferreira risponde presente. Sostenute da un pubblico caldissimo, le streghe non hanno però mollato la presa sulla gara. Tripletta anche per Lolo Suazo che, da protagonista in tante situazioni, è l’uomo simbolo dell’offensiva della squadra campana. Il finale conferma la bellezza di questo sport, incerto fino alla fine. Il risultato al suono della sirena è di 5-5: un punto stretto ai padroni di casa, anche per gli ospiti ma sicuramente meno, dato che permette di rimanere attualmente sopra tutte le dirette concorrenti.

​​FORMAZIONI​

GGTeamWear Benevento: Ramon, De Crescenzo, Stigliano, Xitão, Botta (c), Titon, Marchesano (p), Arvonio, Guerra, Mellone (p), Colletta, Suazo. All. Centonze.

​​Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Arbitri: signori Nicola Lacrimini (Città di Castello) e Andrea Cini (Perugia). Cronometrista sig. Francesco Sgueglia (Finale Emilia).

​​TABELLINO

1’33″pt, 8’09″st, 8’28″st Suazo; 3’56″pt Colletta; 6’56″pt Titon; 8’42″pt, 18’05″pt, 2’09″st Canal; 14’47″pt Musumeci; 4’36″st André.​​

AMMONITI

​​Xitão, De Crescenzo, Ronaldo.

​​Classifica e risultati.

​Highlights.

​Integrale.

​Intervista a mister Ceppi.​

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Sollo Fotografia

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5