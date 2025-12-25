Armando Petrucci, il sarto-imprenditore di San Marco in Lamis che ha conquistato l’Australia (e la copertina di Newsweek) - PH FOGGIATODAY.IT

C’è un tempo in cui un nome, per chi vive lontano da casa, diventa bussola. A Melbourne e nella Latrobe City, tra gli anni del dopoguerra e il boom economico, quel nome era Armando Petrucci: lo si incrociava cercando un abito su misura, prenotando un volo, sbrigando una pratica bancaria o anche semplicemente entrando in un negozio. Un sammarchese capace di trasformare ago e filo in un’idea di futuro, cucendo ponti tra due continenti: dall’Adriatico al Pacifico, dai vicoli di San Marco in Lamis ai grattacieli del Central Business District.

Il suo viaggio comincia presto. Il 13 maggio 1955, Armando ha appena 17 anni quando salpa dal porto di Napoli sulla nave Neptunia direzione Melbourne. Lo attende il padre, Matteo Petrucci, che aveva già avviato la “Sartoria Italiana” a Fitzroy. È l’inizio di una storia di migrazione e lavoro che, nel giro di pochi anni, assume i contorni di un’impresa. Armando non è un apprendista qualunque: a otto anni sapeva già cucire. Il mestiere, per lui, non è soltanto tecnica: è disciplina, precisione, gusto per il dettaglio.

Passa appena un anno e il ragazzo apre una sartoria tutta sua in Station Street, a North Carlton. Da quel laboratorio nasce un piccolo “impero” che si estende poi in altri centri: Bairnsdale, Traralgon, Morwell. In un’Australia che cresce e si modernizza, Petrucci intercetta bisogni, stili, nuove abitudini. La sartoria resta il cuore pulsante, ma attorno si costruisce un mondo: relazioni, fiducia, comunità. Un punto di riferimento per tanti italiani che, come lui, cercano un posto dove ricominciare senza dimenticare chi sono.

E infatti, dentro la sua biografia, c’è anche una storia d’amore “cucita” addosso. Al centro della vita di Armando c’è Giovannina Carmellotti: un legame nato a San Marco in Lamis e portato dall’altra parte del mondo. Si sposano nel 1958 e costruiscono una famiglia numerosa: sei figli, cinque femmine e un maschio. Giovannina non è soltanto compagna di vita, ma presenza discreta e fondamentale: ricamatrice, sostenitrice, donna capace di imparare anche l’arte degli abiti femminili e da sposa, accompagnando Armando negli anni più intensi del lavoro.

Negli anni Sessanta arriva persino un riconoscimento che sembra uscito da un film: la copertina di Newsweek come “Uomo dell’Anno”. Un’immagine simbolica, che fotografa la forza di una comunità in ascesa e, insieme, l’intuizione imprenditoriale di Petrucci. Quel successo richiama l’attenzione del conte Ermenegildo Zegna, interessato al ruolo svolto da Armando nella promozione del marchio biellese oltreoceano. La sartoria, insomma, diventa anche ambasciata del Made in Italy, racconto concreto di eleganza e lavoro.

Ma sarebbe riduttivo fermarsi agli abiti. Petrucci è un imprenditore poliedrico: nel 1970 fonda l’agenzia di viaggi “Armando Petrucci Tours”, poi apre una merceria, una banca, un’agenzia di assicurazioni, un’edicola con articoli da regalo. E non manca nemmeno la dimensione culturale: da impresario porta in Australia artisti del calibro di Nilla Pizzi e Luciano Tajoli, offrendo alla diaspora italiana occasioni di musica, ricordi e appartenenza.

La sua vita, inoltre, scorre intrecciata alle associazioni: presidente sociale dell’Italian Australian Club di Morwell, consigliere e vicesegretario del San Marco in Lamis Club a Carlton. Ruoli che raccontano un tratto costante: la capacità di “accogliere”, di tendere una mano, di essere riferimento per i sammarchesi e per gli italiani emigrati.

Non stupisce, allora, che San Marco in Lamis abbia voluto ringraziarlo ufficialmente. L’11 dicembre, il Comune gli ha conferito una targa “per la sua brillante attività imprenditoriale” svolta in Australia e per la sensibilità dimostrata nell’aiutare e accogliere i connazionali. Un riconoscimento che chiude il cerchio: perché la storia di Armando Petrucci parla di successo, sì, ma soprattutto di radici. E di una vita passata a cucire—con pazienza e visione—un’identità capace di attraversare gli oceani.