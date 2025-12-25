MANFREDONIA / GARGANO — Il clima sull’estremo nord della Puglia si prepara a chiudere l’anno all’insegna di un tempo generalmente mite e relativamente stabile, con schiarite prevalenti e temperature in linea con le medie stagionali, ma accompagnate da qualche pioggia residua e venti moderati nei primi giorni.

Da domani, venerdì 26 dicembre, si attende un miglioramento rispetto ai giorni di maltempo natalizio: il cielo sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di qualche rovescio sparso al mattino, ma con tendenza ad aperture soleggiate nel corso della giornata e temperature massime attorno ai 13-14°C.

Venerdì 26 dicembre – Tempo in graduale stabilizzazione con nuvole sparse e possibilità di brevi piovaschi, specie nelle ore centrali. Massime intorno ai 13-14°C e venti non intensi.

Sabato 27 dicembre – Giornata prevalentemente soleggiata e clima mite per la stagione, perfetto per attività all’aperto.

Domenica 28 dicembre – Sole e cieli sereni, con temperature in lieve aumento fino a circa 15-16°C nelle ore più calde.

Lunedì 29 dicembre – Tempo stabile con sole dominante e minime che scenderanno fin verso 1-2°C nelle ore notturne.

Martedì 30 dicembre – Ancora giornata soleggiata, clima freddo al mattino ma gradevole di giorno.

Mercoledì 31 dicembre – Ultimo giorno dell’anno con cieli da soleggiati a parzialmente nuvolosi, temperature massime intorno ai 12°C e minime basse.

Le temperature medie a Manfredonia in questo periodo si aggirano generalmente tra gli 8°C e i 14°C circa, tipiche per la fine di dicembre nella zona garganica. Le precipitazioni, se presenti, saranno non significative e sporadiche, e la tendenza è verso un tempo piuttosto asciutto nella maggior parte della fascia 26-31 dicembre.

I primi giorni della prossima settimana vedranno notte e primo mattino più freddi, mentre l’irraggiamento diurno manterrà condizioni sufficientemente miti per la stagione.