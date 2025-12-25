Edizione n° 5926

PAPA NATALE // Il primo "Natale della pace" di Leone XIV (VIDEO MESSA DI NATALE)
24 Dicembre 2025 - ore  22:26

TENTA SUCIDIO // Tenta suicidio alla vigilia di Natale perché sola, i carabinieri la salvano
25 Dicembre 2025 - ore  19:23

Home // Cronaca // Dal maltempo alle schiarite: ecco come cambierà il meteo a Manfredonia fino al 31 dicembre

26-31 DICEMBRE Dal maltempo alle schiarite: ecco come cambierà il meteo a Manfredonia fino al 31 dicembre

Da domani, venerdì 26 dicembre, si attende un miglioramento rispetto ai giorni di maltempo natalizio

MANFREDONIA CORSO MANFREDI (PH ANTONIO TROIANO)

MANFREDONIA CORSO MANFREDI (PH ANTONIO TROIANO)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

MANFREDONIA / GARGANO — Il clima sull’estremo nord della Puglia si prepara a chiudere l’anno all’insegna di un tempo generalmente mite e relativamente stabile, con schiarite prevalenti e temperature in linea con le medie stagionali, ma accompagnate da qualche pioggia residua e venti moderati nei primi giorni.

Da domani, venerdì 26 dicembre, si attende un miglioramento rispetto ai giorni di maltempo natalizio: il cielo sarà parzialmente nuvoloso con possibilità di qualche rovescio sparso al mattino, ma con tendenza ad aperture soleggiate nel corso della giornata e temperature massime attorno ai 13-14°C.

Venerdì 26 dicembre – Tempo in graduale stabilizzazione con nuvole sparse e possibilità di brevi piovaschi, specie nelle ore centrali. Massime intorno ai 13-14°C e venti non intensi.

Sabato 27 dicembre – Giornata prevalentemente soleggiata e clima mite per la stagione, perfetto per attività all’aperto.

Domenica 28 dicembreSole e cieli sereni, con temperature in lieve aumento fino a circa 15-16°C nelle ore più calde.

Lunedì 29 dicembre – Tempo stabile con sole dominante e minime che scenderanno fin verso 1-2°C nelle ore notturne.

Martedì 30 dicembre – Ancora giornata soleggiata, clima freddo al mattino ma gradevole di giorno.

Mercoledì 31 dicembre – Ultimo giorno dell’anno con cieli da soleggiati a parzialmente nuvolosi, temperature massime intorno ai 12°C e minime basse.

Le temperature medie a Manfredonia in questo periodo si aggirano generalmente tra gli 8°C e i 14°C circa, tipiche per la fine di dicembre nella zona garganica. Le precipitazioni, se presenti, saranno non significative e sporadiche, e la tendenza è verso un tempo piuttosto asciutto nella maggior parte della fascia 26-31 dicembre.

I primi giorni della prossima settimana vedranno notte e primo mattino più freddi, mentre l’irraggiamento diurno manterrà condizioni sufficientemente miti per la stagione.

LASCIA UN COMMENTO