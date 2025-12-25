Il Papa: “La pace di Dio nasce fra rovine che invocano nuove solidarietà”

Natale in San Pietro, Leone XIV presiede la Messa del giorno: “Il Verbo ha piantato fra noi la sua fragile tenda”. Il richiamo a Gaza, ai profughi, ai rifugiati e ai senza dimora: “La carne umana chiede cura, invoca accoglienza”. E alla Chiesa: “La strada della missione è verso l’altro, non serviamo una parola prepotente”.

CITTÀ DEL VATICANO – Un “nuovo giorno” che si apre sotto il segno della pace, ma non di una pace astratta o celebrata a distanza: una pace che nasce dal contatto con la fragilità, dal pianto ascoltato, dal dolore che rompe le certezze. È il cuore dell’omelia di Leone XIV nella Messa del giorno della solennità del Natale del Signore, celebrata nella Basilica di San Pietro davanti a migliaia di fedeli: seimila in basilica e altre quattromila persone raccolte all’esterno, nell’emiciclo del Bernini, seguendo la liturgia dai maxischermi.

Tra canti tradizionali e melodie natalizie, l’attenzione si concentra sul segno più semplice: il Bambino Gesù posto davanti all’altare, “che parla al mondo con la sua fragile presenza”. Il Papa entra in processione mentre le navate risuonano di gioia, e l’omelia prende le mosse dal Vangelo di Giovanni: il Verbo si è fatto carne, “parola che agisce” e “non è mai senza effetto”. Ma quella “carne”, sottolinea Leone XIV, non è un concetto: è la radicale nudità di Betlemme e del Calvario, dove perfino la parola sembra mancare. Ed è la stessa nudità di chi oggi viene spogliato della dignità e ridotto al silenzio.

“La carne umana – scandisce il Pontefice – chiede cura, invoca accoglienza e riconoscimento, cerca mani capaci di tenerezza e menti disposte all’attenzione, desidera parole buone”. È un passaggio che lega il mistero dell’Incarnazione ai volti concreti del presente: bambini, anziani, vittime, persone schiacciate dalla violenza o dalla povertà, uomini e donne che “necessitano dell’essenziale”. E in questo intreccio tra fede e realtà, Leone XIV richiama un monito già evidenziato da Papa Francesco: la tentazione di rimanere cristiani “a prudente distanza dalle piaghe del Signore”, senza toccare la miseria umana e senza lasciarsi ferire dalla “carne sofferente degli altri”.

Da qui, il passaggio più direttamente legato all’attualità. “Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo”, domanda il Papa, allargando poi lo sguardo “alle tende di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente” e ai “ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora” nelle città. È l’immagine della “tenda” che diventa chiave teologica e politica insieme: “Il Verbo ha stabilito fra noi la sua fragile tenda”, e dunque ogni tenda del dolore interpella la coscienza del mondo e della comunità ecclesiale.

Leone XIV non elude il tema delle guerre: parla di “popolazioni inermi” provate da conflitti “in corso o concluse lasciando macerie e ferite aperte”, e richiama anche “le menti e le vite dei giovani costretti alle armi”, che al fronte sperimentano “l’insensatezza” di ciò che viene loro chiesto e “la menzogna” dei discorsi di chi li manda a morire. In questa cornice, la pace non è frutto di slogan o di equilibri di forza: “Quando la fragilità altrui ci penetra il cuore, quando il dolore altrui manda in frantumi le nostre certezze granitiche, allora già inizia la pace.

La pace di Dio nasce da un vagito accolto, da un pianto ascoltato: nasce fra rovine che invocano nuove solidarietà”.

Il Papa torna quindi al Logos, “il senso da cui tutto ha preso forma”, e invita a lasciarsi interrogare dal presepe, perché la Parola “risuona ancora” e continua a chiamare alla conversione.

Ma il “cammino della Parola di Dio” è “una strada impervia, disseminata di ostacoli”: è su quella via, insiste, che si riconoscono “gli autentici messaggeri di pace”. Ed è qui che il Natale diventa rilancio della missione: “Non serviamo una parola prepotente – ne risuonano già dappertutto – ma una presenza che suscita il bene… Ecco la strada della missione: una strada verso l’altro”.

A sostenere questa “conversione” è anche il Concilio Vaticano II, ricorda Leone XIV: il rinnovamento fiorisce soltanto “camminando insieme all’intera umanità, mai separandocene”, perché l’Incarnazione è un “dinamismo di conversazione”. E la conclusione è un avvertimento che suona come un programma: “Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno e, fecondati dall’ascolto, cadremo in ginocchio davanti alla nuda carne altrui”.

Nella preghiera dei fedeli, in più lingue, le invocazioni si intrecciano: per una Chiesa che annunci la luce che vince le tenebre, per pastori capaci di incoraggiare gli affaticati, per i governanti chiamati a superare indifferenza e odio, per poveri, emarginati e profughi, perché trovino la gioia della condivisione. E l’ultima parola, affidata a Maria “Regina della pace”, chiude il cerchio: “Nulla nasce dall’esibizione della forza, tutto rinasce dalla silenziosa potenza della vita accolta”.

