Il regalo più grande: Silvia torna a camminare dopo l’incidente costato la vita all’amica Beatrice

Silvia Piancazzo è tornata a camminare. A due mesi dal tragico incidente del 24 ottobre scorso su via Cristoforo Colombo, a Roma, in cui ha perso la vita l’amica Beatrice Bellucci, la studentessa ventenne di Giurisprudenza – rimasta gravemente ferita – si è alzata in piedi e ha mosso i primi passi, sorprendendo chi l’era andata a trovare.

Il momento è arrivato durante una visita a sorpresa dei Vigili del Fuoco all’ospedale San Camillo, dove la giovane è ancora ricoverata. Un incontro nato per regalarle un sorriso nel periodo delle feste, ma che si è trasformato in qualcosa di più: una scena di incoraggiamento reciproco, tra chi è intervenuto per salvarle la vita quella notte e chi, da allora, sta affrontando una lunga e faticosa riabilitazione.

A farle visita sono state le squadre 11A e TE11 del distaccamento Eur e la squadra 7A del distaccamento Ostiense. Con loro anche il Comandante Provinciale Adriano de Acutis, tra i primi soccorritori giunti sul luogo dell’incidente. Dopo l’intervento tempestivo prestato sul posto, i pompieri hanno voluto esserle vicini ancora una volta, questa volta in corsia, per testimoniare la loro presenza e il sostegno a un percorso di recupero che procede giorno dopo giorno.

Silvia, in quell’occasione, ha voluto ringraziare con un gesto concreto: alcune targhe consegnate come segno di riconoscenza. Poi, quasi a restituire quel dono con un altro ancora più grande, si è alzata dalla sedia a rotelle. Un gesto semplice solo in apparenza, perché dietro ci sono settimane di dolore, terapie, esercizi e pazienza. Accanto ai Vigili del Fuoco, la ragazza ha mosso qualche passo, tra lo stupore e l’emozione di chi l’osservava.

Le sue condizioni cliniche, infatti, erano apparse subito molto serie. Nell’impatto l’auto su cui viaggiava – travolta da una Bmw che, secondo le ricostruzioni, procedeva a velocità elevata – era finita contro un albero. Silvia aveva riportato fratture importanti: i due femori e il bacino, oltre a traumi e lesioni in altre parti del corpo, inclusa la testa. Subito dopo l’incidente era stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in terapia intensiva.

Oltre alla riabilitazione fisica, la giovane è stata seguita anche sul piano psicologico. Un supporto necessario per affrontare non solo lo shock di quanto accaduto, ma anche l’elaborazione del lutto per la perdita di Beatrice Bellucci. Il recupero, spiegano fonti vicine alla famiglia, procede con costanza e la dimissione potrebbe arrivare a breve, compatibilmente con l’evoluzione del quadro clinico e con le indicazioni dei medici.

Intanto, sul fronte giudiziario, proseguono le indagini della polizia locale di Roma Capitale per chiarire ogni aspetto dell’incidente. Al centro degli accertamenti la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. L’unico indagato al momento è Luca Girimonte, il conducente della Bmw, rimasto ferito nell’incidente e sottoposto ai test alcolemici e tossicologici: dai controlli sarebbe risultato negativo.

In corsia, però, le carte e gli accertamenti lasciano spazio a un’altra realtà, fatta di giorni lenti e piccoli traguardi. E quei passi, compiuti davanti a chi l’ha soccorsa e poi è tornato per starle accanto, raccontano più di una guarigione: raccontano una resistenza, e un futuro che – nonostante tutto – prova a rimettersi in movimento.

