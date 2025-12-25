Edizione n° 5926

24 Dicembre 2025 - ore  22:26

25 Dicembre 2025 - ore  19:23

Home // Bari // Leccese chiaro: “Essere baresi significa aprire le porte e accogliere”

BARESI Leccese chiaro: “Essere baresi significa aprire le porte e accogliere”

Nel suo messaggio, il sindaco sottolinea come la solidarietà e la coesione sociale siano il cuore dell’identità cittadina

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Dicembre 2025
Bari // Prima pagina //

BARI – Un messaggio di pace, solidarietà e senso di comunità arriva dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che in occasione del Natale ha voluto rivolgersi ai cittadini con parole cariche di significato e identità.

«Auguro a tutte e tutti voi giornate di festa, pace e serenità, da vivere con le persone che amate e nello spirito solidale che ci rappresenta», scrive il primo cittadino. Un richiamo forte ai valori che, secondo Leccese, definiscono l’essere baresi: «Essere baresi significa aprire le porte, accogliere, non lasciare mai nessuno indietro».

Nel suo messaggio, il sindaco sottolinea come la solidarietà e la coesione sociale siano il cuore dell’identità cittadina, elementi da custodire e rafforzare soprattutto nei momenti di festa. «È questo il cuore della nostra identità – prosegue – Continuiamo a tenerlo vivo, a stare insieme».

Leccese invita infine la comunità a guardare al futuro con spirito condiviso, ribadendo l’importanza dell’unione come forza collettiva: «Perché insieme si costruisce il futuro, insieme possiamo continuare a essere la straordinaria città che siamo».

Un augurio che si inserisce nel solco della tradizione natalizia barese, richiamando valori di accoglienza e attenzione verso i più fragili, in un periodo dell’anno che invita alla riflessione e alla vicinanza umana.

