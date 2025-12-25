Edizione n° 5926

GIULIANA Natale a MasterChef: la Golden Mystery Box mette alla prova i 20 aspiranti chef. C’è Giuliana Capursi

Stasera la prima puntata tra antipasti, polenta e grandi maestri

Natale a MasterChef: la Golden Mystery Box

Natale a MasterChef: la Golden Mystery Box - ph leggo.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

La notte di Natale si accende ai fornelli. Questa sera, giovedì 25 dicembre, MasterChef Italia torna su Sky Uno e in streaming su NOW con l’avvio ufficiale della nuova stagione: venti cuochi amatoriali varcano la soglia della cucina più ambita d’Italia e si preparano a giocarsi tutto, sin dal primo minuto, sotto lo sguardo attento di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Niente regali sotto l’albero, almeno non quelli che ci si aspetta. Al loro posto, prove costruite per misurare subito talento, creatività e personalità: perché a MasterChef non basta saper cucinare bene, bisogna anche saper reggere la pressione, raccontarsi nel piatto e restare lucidi quando il tempo scorre e i giudici osservano.

La serata si apre con un appuntamento destinato a pesare: la prima e unica Golden Mystery Box della stagione. Già il nome è una dichiarazione d’intenti: “dorata” non solo per l’atmosfera natalizia, ma per la posta in gioco. Il tema è quello degli antipasti, terreno spesso sottovalutato e invece decisivo: un biglietto da visita che deve essere immediato, elegante, riconoscibile. Tecnica e fantasia dovranno convivere nello spazio di pochi bocconi, perché un antipasto riuscito non si limita a “introdurre” il pasto: lo orienta, lo promette, lo prepara. E in una gara dove ogni dettaglio conta, sarà proprio l’entrata in scena a fare la differenza tra chi prende fiducia e chi rischia di finire subito in salita.

Dalla Mystery Box si passa all’Invention Test, che rende omaggio a un simbolo della cucina popolare italiana: la polenta. Un ingrediente che parla di casa e di tradizione, ma che stasera sarà chiamato a diventare alta gastronomia. Tra farine differenti, consistenze da controllare al secondo e abbinamenti da inventare senza tradire l’identità del piatto, i concorrenti dovranno dimostrare di saper trasformare un classico in un’interpretazione personale: contemporanea, coerente, capace di stupire. È qui che spesso si vede la mano di un vero aspirante chef: nella capacità di prendere un alimento “semplice” e farlo diventare memorabile.

Il gran finale della puntata è affidato allo Skill Test, un tributo alle grandi famiglie dell’alta ristorazione italiana e alle storie che hanno segnato la cucina del Paese. In cucina arrivano due ospiti d’eccezione: Roberto Bottero, del ristorante “Arnaldo Clinica Gastronomica” di Rubiera, ricordato come primo locale italiano ad aver ottenuto una stella Michelin nel 1959, e Antonio Dipino, chef de “La Caravella” ad Amalfi, primo ristorante del Sud Italia a conquistare la prestigiosa stella. Saranno loro a portare in studio racconti di passione e dedizione, ma anche tecnica, metodo, disciplina: ingredienti invisibili che, più di ogni altro, fanno la differenza quando si cerca l’eccellenza.

E poi ci sono loro, i venti aspiranti chef, un gruppo eterogeneo che arriva da tutta la Penisola con storie e percorsi diversi. C’è Alessandro, odontoiatra genovese; c’è Antonio, giovane studente di giurisprudenza di origini arbëreshë; c’è Gaetano, architetto catanese; e c’è Georgina, hostess a Londra. Tra i protagonisti anche Dounia, OSS marocchina di Bassano del Grappa, Irene, ventenne di Messina, e Katia, responsabile di una pokeria a Genova. Professioni lontane, accenti differenti, ambizioni comuni: per tutti, la cucina è la possibilità di cambiare rotta e riscrivere la propria storia.

Stasera, però, la favola natalizia avrà il sapore della competizione: tra vantaggi conquistati e errori pagati, la puntata porterà anche alle prime conseguenze. E, come sempre, la domanda è una sola: chi riuscirà a brillare davvero… e chi, invece, sarà costretto a fermarsi già all’inizio?

